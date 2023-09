Jenni Hermoso formalitza davant la Fiscalia la seva denúncia pel petó no consentit de Rubiales

La futbolista de la selecció espanyola Jenni Hermoso va formalitzar aquest dimecres la seva denúncia pel petó no consentit de Luis Rubiales després del triomf al Mundial de futbol femení, el passat 20 d'agost. En persona i davant de la Fiscalia General de l'Estat, la jugadora va declarar davant de la tinent fiscal de l'Audiència Nacional Marta Durántez.

Aquesta declaració suposa el requisit indispensable perquè la Fiscalia pugui actuar contra Luis Rubiales i havia estat reclamada per la mateixa Fiscalia a Hermoso el 28 d'agost passat perquè ho fes en el termini de 15 dies.

La declaració d'Hermoso posa punt final a les especulacions durant les últimes setmanes sobre possibles contradiccions de la jugadora en relació amb els incidents ocorreguts després del partit en què la selecció femenina de futbol va guanyar el mundial. Malgrat el que Rubiales i el seu entorn van pretendre mostrar, la jugadora no va tenir diverses postures davant l'agressió de Rubiales, una acció que minuts després que es produís va reconèixer al vestidor que no li havia agradat.

En un parell de comunicats emesos pel sindicat Futpro (que la representa), com a les seves pròpies xarxes socials, Hermoso havia ratificat que el petó no havia estat consentit ni desitjat. El 26 d'agost passat la comissió disciplinària de la FIFA va suspendre Luis Rubiales de les seves funcions com a president de la Federació Espanyola de Futbol durant tres mesos de manera temporal mentre s'investigaven els fets.

Rubiales s'havia negat a dimitir en una reunió convocada per aquesta entitat i en què s'esperava que fes un pas al costat. L'1 de setembre passat, el Tribunal Administratiu de l'Esport va qualificar l'agressió sexual de Rubiales cap a Hermoso com una falta greu i no gaire greu, cosa que impedeix que se l'inhabiliti.