El rei emèrit Joan Carles I abandonarà Espanya. Ho ha comunicat al seu fill, el rei Felip VI, en una comunicació publicada per la Casa Reial. Al text, l'emèrit subratlla "la repercussió pública" que estan tenint "afers passats" la seva vida "privada" i explica a Felip VI que ha pres la decisió "guiat pel convenciment de prestar el millor servei als espanyols, les seves institucions" i a ell, el propi rei. "Et comunico la meva meditada decisió de traslladar-me, en aquests moments, fora d'Espanya", afirma.



L'emèrit justifica la seva decisió en "contribuir a facilitar l'exercici" de les funcions del seu fill com a Cap d'Estat. La Zarzuela ha informat que Felip VI ha rebut la notícia amb "sentit respecte i agraïment".



La decisió arriba després que durant les últimes setmanes s'hagin conegut nombrosos detalls dels negocis de l'emèrit durant el seu reinat. A principis de juny, la Fiscalia del Tribunal Suprem va assumir la investigació per aclarir la seva implicació en el cobrament de 80 milions d'euros com a suposada comissió per l'adjudicació de l'AVE a la Meca a empreses espanyoles. La Fiscalia considera que hi pot haver un delicte de frau fiscal i un altre de blanqueig de capitals.

"Un rei marxa, però la corrupció i la monarquia es queden"

Òmnium Cultural ha celebrat que hagi "caigut" el primer membre de la corona espanyola després de saber-se la intenció del rei emèrit de marxar d'Espanya, acorralat per les investigacions judicials. En un missatge a les xarxes socials, l'entitat fa una crida a "seguir pressionant amb la força de la gent" en contra de la institució ja que "un rei marxa, però la corrupció i la monarquia es queden". "Fem caure junts totes les fitxes dels poders de l'Estat", demanen, abans d'assegurar que fa un mes que van començar la campanya #CoronaCiao i "ja ha caigut el primer".



El president de la Generalitat, Quim Torra, també ha reaccionat a la notícia, comparant la decisió del rei emèrit amb la que va prendre Alfons XIII el 1931. L'aleshores monarca va decidir marxar a Roma amb la proclamació de la Segona República Espanyola on va viure fins que va morir-hi el 1941.