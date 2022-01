Joan-Lluís Lluís guanya el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any per 'Junil a les terres dels bàrbars'

Junil a les terres dels bàrbars (Club Editor), de Joan-Lluís Lluís, ha estat l'obra guanyadora de la cinquena edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any. El llibre s'ha imposat a Terres mortes (Anagrama), de Núria Bendicho, i El primer emperador i la reina Lluna (Comanegra), de Jordi Cussà, que han quedat finalistes. El guardó és el més ben dotat econòmicament a obra publicada, amb 20.000 euros directes per a l'autor i 5.000 més per a promoció. De la preselecció de nou obres publicades entre el novembre del 2020 i l'octubre del 2021, un jurat format per Anna Casasses, Neus Real, Marta Segarra, Oriol Izquierdo i Xavier Pla, en va escollir les tres finalistes.

L'escriptor nord-català ha agraït el guardó amb aquesta reflexió: "Em sembla important recordar que la literatura no es una competitivitat esportiva. L'emoció del numero u em sembla que en literatura no te cap sentit i es bo repetir-ho".



Per la seva banda, Jordi Cuixart, president en funcions d'Òmnium Cultural ha volgut destacar que: "Com a societat civil hem de seguir prestigiant les lletres catalanes en un moment en què molts les volen silenciades".

El Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l’Any va néixer l’any 2017 emmirallant-se a altres distincions literàries mundials, com el Goncourt francès o el Booker anglès.



El guanyador de la primera edició va ser Raül Garrigasait amb l’obra Els estranys; Aprendre a parlar amb les plantes, de Marta Orriols, va endur-se el premi en l’edició 2018, i el 2019 el guardó va ser per a Martí Domínguez, amb L’esperit del temps. L’any passat el Premi Òmnium de Novel·la va recaure en Boulder d’Eva Baltasar.