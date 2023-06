Joan Manuel Serrat, Alba Sarraute i Dolors Udina, entre els Premis Nacionals de Cultura 2023

El cantautor Joan Manuel Serrat, el pintor Joan-Pere Viladecans, la pallassa Alba Sarraute, la traductora Dolors Udina i el festival Eufònic han estat guardonats amb el Premi Nacionals de Cultura 2023, que concedeix el Consell Nacional de la Cultura i les Arts (CoNCA). Són els guardons culturals més important del país i s'atorguen anualment a persones, entitats o institucions que hagin contribuït a la creativitat.

Joan Manuel Serrat es va acomiadar per sempre dels escenaris al Palau Sant Jordi de Barcelona

Sens dubte un dels premiats més especials era Joan Manuel Serrat, que l'any passat es va acomiadar per sempre dels escenaris al Palau Sant Jordi de Barcelona. El plenari del CoNCA ha guardonat es cantautor per haver esdevingut una de les figures més destacades de la cançó moderna en català i en castellà amb la seva música, que beu de gèneres diversos com la cançó francesa, el folklore català, la copla andalusa, el tango argentí i el bolero.

El Premi Nacional de Cultura reconeix que Serrat hagi sabut arribar als públics més diversos, des de la seva vincula­ció inicial amb el moviment de la Nova Cançó, amb lletres pròpies i de poetes reconeguts, que l'han convertit en un cantant de gran projecció popular, nacional i internacional. "El premi m'arriba per la maduresa més plena de la carrera. Malgrat que hagi decidit baixar dels escenaris això no vol dir que deixi de ser artista i d'escriure cançons", ha dit.

El pinto de l'informalisme català de postguer­ra

El pintor Joan-Pere Viladecans (Barcelona, 1948) també ha rebut el premi per la seva trajectòria com a pintor i gravador, des de 1969, en l'àmbit de les arts visuals. "Partint de l'informalisme català de postguer­ra i l'avantguarda, Viladecans assoleix un llenguatge propi per a les seves obres, que ha exposat en galeries d'art d'arreu del món", ha puntualitzat el CoNCA.

"El seu llenguatge s'inspira en la natura i els éssers, explora diverses tècniques a favor de la depuració de símbols i formes i transmet la dimensió humana dels éssers amb tota la intensitat de la mirada existencial", han afegit els impulsors dels Premis Nacionals de Cultura 2023.

Dolors Udina, amb més de 200 títols traduïts al català

Pel que fa a la traductora Dolors Udina Abelló (Barcelona, 1943), s'ha valorat "l'excel·lència" en la seva tasca com a tra­ductora literària, sobretot de l'anglès al ca­talà, tot i que també ha traduït del francès i el castellà. El premi també ha reconegut la seva llarga carrera en la docència i la seva contribució a la formació d'una generació de traductors.

"La pulcritud del seu ofici l'ha dut a incorporar al català més de 200 títols d'autors, com ara Cynthia Ozick, Alice Munro, J. M. Coetzee, Toni Morrison, Raymond Carver, Nadine Gordimer, J. R. R. Tolkien, Jane Austen, Virginia Woolf i Ali Smith, així com a rebre nombrosos reco­naixements", han apuntat els membres del plenari.

Tots els premiats. — Maria Aladern / ACN

Alba Sarraute Pons per reivindicar el cos de la dona i la maternitat

La pallassa, saxofonista i directora d'espectacles de circ Alba Sarraute Pons (Argentona, 1982) ha estat premiada per la seva "sòlida" formació en diverses dis­ciplines escèniques, que s'ha traduït en una "solvència artística indiscutible i molt creati­va". També han aplaudit que incorpori la narrativa visual com a fil conductor i les tècniques de circ com a eines d'expressió.

"Pel seu recorregut en di­verses companyies i projectes europeus, que li ha atorgat un reconeixement internacional com un gran valor de la mirada dramatúrgica circense", han expressat els membres del CoNCA. El Premi Nacional de Cultura 2023 també ha valorat que Sarraute hagi aportat una reflexió a través de les seves creacions sobre el cos de la dona, la maternitat i les arts del circ.



El Festival Eufònic I LA riquesa patrimonial de les Terres de l'Ebre

Finalment, el festival de les arts sonores, visuals i digital-performatives de les Terres de l'Ebre Eufònic, ha rebut el Premi Nacional de Cultura "per la reeixida combinació d'innovació i tra­dició, fonamentada en les propostes artísti­ques de tendències avançades que progra­men en el festival, les quals es vinculen amb l'entorn geogràfic i la riquesa patrimonial de les Terres de l'Ebre com a escenari i lloc de gestació".