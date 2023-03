Joan Manuel Serrat i Maria del Mar Bonet són investits doctors 'honoris causa' per la Universitat de Barcelona

Els cantautors Joan Manuel Serrat, que es va acomiadar dels escenaris el desembre passat després de gairebé 60 anys de carrera, i Maria del Mar Bonet han estat investits aquest dilluns doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona (UB). La institució els ha atorgat la màxima distinció per "haver contribuït de manera decisiva, a través del grup musical Els Setze Jutges, a la renovació de la música popular catalana en el marc de la recuperació de la llengua i la cultura i contra l'extermini cultural del franquisme".

En un roda de premsa abans de la concessió de la distinció, els cantautors han agraït el reconeixement i s'han pronunciat respecte el concepte de llibertat. Per Serrat, es viu un moment "d'indefensió" amb persones que "només volen llibertat per a ells" i ha recordat que cal lluitar cada dia per mantenir-la. En la mateixa línia s'ha expressat Bonet, que ha lamentat que hi hagi una essència feixista que hagi tornat en alguns llocs i intenti prohibir "tot allò que no els agrada".

La cantautora ha destacat el fet que aquest reconeixement li hagi otorgat la Universitat de Barcelona, ​​perquè és la universitat de la ciutat on va començar la seva carrera musical. "Primer treballant en una fàbrica i després de la mà dels Setze Jutges vaig començar una història que no ha acabat i que em fa molta il·lusió recordar", ha manifestat. Bonet també ha recordat el seu pas per la universitat mentre es reclamava llibertat d'expressió els anys 70.

Per la seva banda, Serrat s'ha mostrat emocionat per haver estat reconegut per una universitat de la qual va ser alumne. En aquest sentit, ha tingut unes paraules de record per als professors que va tenir a la facultat de Ciències i que van sembrar la tasca de l'ecologia, origen de la cançó Pare.

El cantautor ha fet una defensa de la música i creu que és "fonamental" que a la societat es canti més. "Potser hem desplaçat el moment de cantar en la intimitat o l'hem deixada pels concursos de televisió i els professionals. Ara trobo que cantem poc, recomanaria cantar pels beneficis que produeix", ha assenyalat.

Tres emotives interpretacions

L'acte d'investidura s'ha celebrat al paranimf de la Universitat de Barcelona. A banda de parlaments, els dos nous doctors han interpretat diversos temes musicals característics de la seva carrera. Bonet ha interpretat Madona de sa cabana i Serrat ha cantat Pare. Posteriorment, els dos cantautors han protagonitzat el moment més emotiu de l'acte amb la interpretació conjunta de Cançó de l'amor petit.

El padrí dels dos doctors honoris causa, el doctor Agustí Alcoberro, ha recordat que no és la primera vegada que la UB concedeix aquest honor a una personalitat del món de la música, perquè ja va reconèixer al seu dia les sopranos Victòria dels Àngels i Montserrat Caballé i els directors Ricardo Mutti i Jordi Savall.

A l'acte, hi han assistit la presidenta de les Balears, Francina Armengol, i la consellera de Cultura de la Generalitat, Natàlia Garriga. També s'hi ha pogut veure l'exconseller de Salut Josep Maria Argimon, l'exdirigent de la CUP David Fernández i l'excomissari dels Mossos Josep Lluís Trapero, entre d'altres.