Joan Reig, el bateria d'Els Pets, serà el candidat d'ERC a l'alcaldia de Constantí

El bateria d'Els Pets, Joan Reig, serà el candidat d'ERC a l'alcaldia de Constantí (Tarragonès) a les pròximes eleccions municipals del 28 de maig. El músic, amb una carrerea musical de més de 40 anys, també és un activista cultural que sempre ha estat vinculat al Camp de Tarragona i a diverses entitats del poble tarragoní. Ha format part com del Grup de Teatre Parroquial, La Societat el Casino, el Grup d'Armats o la Unió de Pagesos.

En un vídeo de presentació de la seva candidatura, Reig ha explicat que la secció local d'ERC feia temps que "li demanava fer aquest pas endavant". "Ara, entre tots, hem decidit que és el moment d'encapçalar la llista. Treballarem per un projecte conjunt", ha afirmat Reig, afegint que "tot i el canvi, els valors del partit són els mateixos de sempre: transparència i fer polítiques d'esquerres, republicanes i feministes". "Sempre he treballat per Constantí, però des de la societat civil, ara és l'hora de fer-ho des de l'Ajuntament", ha assenyalat.

Reig valora la seva decisió com "una aposta" per Constantí: "és el poble on he decidit viure i on vull que visqui el meu fill. Cal crear un Constantí d'oportunitats reals, tenint en compte els més joves i la tranquil·litat de la gent gran". Segons el músic, ERC "continuarà impulsant la transformació de la vila des de diferents àmbits i perspectives: societat, economia, feminisme, democràcia i sostenibilitat". "Aquests eixos ens permetran avançar com a poble i plantar llavors que permetin modernitzar-lo i posicionar-lo al lloc que es mereix", ha apuntat.

En les anteriors eleccions, ara fa quatre anys, va guanyar el PSC, que va aconseguir majoria absoluta. Els republicans, en coalició amb Compromís per Constantí, van ser la segons força, amb el 20% dels vots.