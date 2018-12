Joaquim Forn i Josep Rull s'adhereixen a la vaga de fam de Jordi Sànchez i Jordi Turull

Joaquim Forn i Josep Rull han anunciat aquest dilluns que també faran vaga de fam. Així ho han fet saber mitjançant un comunicat on expliquen que a partir d'aquest dimarts a les 00.00 h renuncien "voluntàriament a la ingesta d'aliments": "Ho fem per sumar-nos a la denúncia del bloqueig de l'accés als tribunals internacionals i en particular a la justícia europea que el Tribunal Constitucional ens imposa amb el seu comportament injust i arbitrari", diuen.



Tots dos líders independentistes ho consideren "una mesura extrema de protesta" que inicien "després d'haver reflexionat, d'entendre què suposa i assumir-ne els riscos i les conseqüències": "La injustícia que patim, la lesió dels nostres drets fonamentals i l'arbitrarietat judicial amb que som tractats ens legitimen per prendre aquesta decisió malgrat ser sabedors de l'impacte que pot tenir sobre els nostres organismes", diuen. Forn i Rull diuen compartir l'anàlisi i la crítica que ja van fer públic els dos promotors de la vaga de fam, Jordi Sànchez i Jordi Turull, al comunicat on anunciaven l'inici d'aquesta acció de protesta.

Amb aquest nou anunci, han volgut reiterar la voluntat de "defensar la nostra innocència i l'exercici dels nostres drets amb les plenes garanties que se'ns neguen i que poden comportar perjudicis i danys irreparables". Apel·len a la "coherència" i la "serenor", valors des dels quals diuen haver pres la decisió d'iniciar la vaga, "decisió meditada, fruit de moltes hores d'introspecció i reflexió", expliquen. "No tenim altra opció que utilitzar aquesta forma extrema de pacífica protesta en la defensa dels nostres drets fonamentals", argumenten.



Rull i Turull diuen no demanar "cap tracte de favor ni discriminació positiva", però creuen que és l'única via disponible per "fer més visible la discriminació i la conculcació dels nostres drets fonamentals". Segons resa el comunicat, l'objectiu principal d'aquesta vaga és accedir a "un judici just", un dret que, diuen els dos presos, ha quedat en dubte: "L'actitud arbitrària i irregular del Tribunal Constitucional lamina les bases de l'Estat de Dret. Això no és un problema només per als que legítimament i pacíficament defensem una República per a Catalunya. És un problema per a la democràcia", diu el comunicat.

També aprofiten per agrair "per avançat" les mostres de "suport i solidaritat" per part de col·lectius i entitats i demanen que es mantingui un posicionament "seré, ferm i convençut de la legitimitat de la nostra protesta". Volen que la lluita es comparteixi des de "la calma, la tolerància, l'actitud cívica i el pacifisme": "Sabem que no estem sols i és això el que ens fa forts i coratjosos per emprendre accions de protesta pacífica com la vaga de fam", conclouen.