Joaquim Forn serà molt probablement el candidat de l'espai postconvergent a l'alcaldia de Barcelona

Ni Neus Munté, ni Ferran Mascarell. Si no hi ha canvis d'última hora, el candidat de l'espai postconvergent a l'alcaldia de Barcelona serà Joaquim Forn, actualment empresonat a Lledoners. Segons ha avançat Nació Digital, Forn ja hauria acceptat encapçalar la candidatura i la seva elecció respon fonamentalment a què és vist com una figura amb ascendent i bones relacions tant amb el PDECat, el seu partit, com amb la Crida, l'organització política que impulsa l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont.



Amb una àmplia experiència municipal -va ser regidor a l'Ajuntament de Barcelona durant 18 anys (1999-2017) i primer tinent d'alcaldia entre 2011 i 2015, amb Xavier Trias d'alcalde-, l'ascendent polític de Forn ha augmentat des que va ser empresonat el 2 de novembre de 2017, com a responsable d'Interior de la Generalitat durant la celebració del referèndum de l'1 d'octubre. En principi, la candidatura de Forn s'anunciarà en els propers dies, a l'espera que es resolguin alguns detalls, i l'exconsellera Neus Munté, la candidata escollida a les primàries del PDECat, ja hauria acceptat fer un pas al costat per deixar pas a Forn. El també exconseller Ferran Mascarell, en canvi, no participa a la configuració de la candidatura, tot i ser un dels rostres de la Crida, i de moment manté la intenció de concórrer als comicis.

Una de les qüestions claus de la candidatura de la Crida i el PDECat és qui acompanyarà Forn a la llista, atès que ell no podrà participar a la campanya -en aquell moment estarà sotmès al judici del Tribunal Suprem per l'1-O- i, en cas de condemna, pot ser impossible que pogués assumir l'alcaldia en cas de triomf electoral. El seu nom, per tant, tindrà sobretot un component simbòlic. Al judici, que arrencarà en unes setmanes, Forn s'enfronta a una petició de pena de 16 anys de presó i 16 d'inhabilitació absoluta per part de la Fiscalia, que l'acusa de rebel·lió, i a una d'11 anys i mig de presó per sedició i malversació per part de l'Advocacia de l'Estat.



Per tot plegat, agafa major força qui serà la persona que anirà de número dos a la candidatura, que molt probablement sigui una dona. En aquest sentit, diverses informacions situen l'actual consellera de Presidència i portaveu del Govern, Elsa Artadi, com l'opció preferida, si bé ella encara no hi hauria donat el vistiplau. Artadi és una dirigent amb especial ascendent a l'entorn de Puigdemont, i de retruc de Quim Torra, i se la veu també com una persona amb opcions de liderar una futurible llista postconvergent a les eleccions al Parlament de Catalunya, fonamentalment per la situació processal de Puigdemont i Jordi Sànchez -també empresonat a Lledoners- i per la negativa de repetir de Torra.

Forn tot just va ser conseller d'Interior durant tres mesos, ja que va arribar al càrrec al juliol de 2017, en substitució de Jordi Jané. Durant aquest període va haver d'afrontar l'atemptat de l'agost d'aquell any a la Rambla de Barcelona i, òbviament, l'operatiu dels Mossos d'Esquadra durant l'1 d'octubre. Juntament amb Oriol Junqueras, Jordi Sànchez i Jordi Cuixart és un dels quatre dirigents independentistes que no ha sortit de la presó des que va entrar-hi per primera vegada per ordre de la jutgessa Carmen Lamela.



Abans d'arribar al Govern de Puigdemont, Torra era l'home fort del PDECat, i abans de CiU, a l'Ajuntament de Barcelona, on feia tàndem amb Xavier Trias. De fet, l'exalcalde ha manifestat en diverses ocasions que veuria amb bons ulls que Forn fos el seu successor.