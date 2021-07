Quan qualsevol analista d’aquests d’ara, amb una cama a la sociologia i l’altra a l’esport, digui que la joventut ja no està per l’esport de competició i que l’únic que els motiva són els ordinadors i els e-sports de tipus electrònic, feu-li cas a mitges. El discurs de la crisi del model clàssic de l’esport de competició té bastants vicis, i un dels habituals en tots els relats és veure-ho tot blanc o tot negre. No és veritat que l’únic que estigui en auge sigui l’esport electrònic i per ordinador –tot i que molta gent sigui raticent a considerar-lo com a tal–, els coneguts com a esports urbans estan en un gran moment i, de fet, estan consumant un canvi d’escala i han arribat també al model competitiu.

Quan aquest divendres comencin els Jocs Olímpics de Tòquio i corrin com la pólvora les imatges de les competicions de skate, escalada, surf o fins i tot 3x3, encara resultarà més evident el boom del model més urbanita d’esport. Les plaques tectòniques del consum esportiu es mouen, però no cal anar a Tòquio per comprovar-ho. N’hi ha prou de fer cap als parcs esportius urbans de Barcelona, com el de la Via Favència, a Nou Barris, o el de la Mar Bella, o el jardí d’Áurea Cuadrado, a les Corts. Epicentres de moltíssima activitat i noves disciplines al voltant de l’esport sobre rodes –patins, monopatins i bicicletes–, que, de fet, ja van ser els protagonistes de dos dels grans esdeveniments internacionals celebrats a la ciutat els darrers anys. Els X Games primer i els Roller Games després. Recordar aquests darrers en una setmana com aquesta comporta cita obligada a Ramon Basiana, el seu ideòleg, traspassat prematurament diumenge passat.

Els esports urbans ja fa temps que van superar el seu estadi d’element fins i tot promocionat públicament com a socialitzador i han esdevingut una realitat amb expressions i potes diferents. El mateix Ajuntament de Barcelona justificava la inversió en instal·lacions com ara parcs públics fa dos mandats assegurant que "la importància d’aquests esports practicats a l’espai públic es troba en el fet que faciliten i promouen relacions socials, les connexions, els intercanvis, més que els resultats competitius. Acaben, així, generant i estructurant xarxes socials de diferents extensions. Per aquest motiu contribueixen a la creació i al desenvolupament de diferents formes de capital social de caràcter urbà".

El canvi de pantalla

El canvi de pantalla arriba de retruc de l’augment de la base, els nous models de difusió i consum i l’aparició de noves entitats o cites competitives que catalitzen l’augment de la pràctica. I és curiós com, a més, generen un cert tragí fins i tot intermunicipal, ja que a skaters o bikers no els fa res tirar de transport públic per moure’s a fer el que els agrada. Aquest mateix cap de setmana, per exemple, un topònim que segurament a la majoria de barcelonins li costaria d’ubicar, Castellolí, acull la primera prova federada de pump track a tot l’Estat. Organitzada per l’Associació Esportiva A Tot i amb Tot (Atiat), amb el suport de la Federació Catalana de Ciclisme i de l’Ajuntament de Castellolí, aquesta competició converteix Catalunya en pionera a l’Estat espanyol en la creació d’una lliga nacional d’aquesta disciplina esportiva emergent, i es converteix, també, en una de les primeres proves oficials a nivell internacional.

El pump track és una disciplina esportiva emergent que consisteix a superar un circuit amb pujades i baixades gràcies a l’impuls dels mateixos salts i els peralts de la pista, sense necessitat de pedalar. Tot i que la competició oficial es pot fer només en bicicleta, el circuit es pot superar amb altres mitjans, com patinets, patins o monopatins. Aquesta modalitat esportiva ha guanyat molta presència a Catalunya en el darrer any, especialment per ser una pràctica que facilita la preparació per a altres disciplines del ciclisme, com són l’enduro, el trial, o el BMX, entre d’altres.

El president d’A Tot i amb Tot, Jordi Casablanca, explica: "És tot un honor poder organitzar a Castellolí el que serà la primera prova oficial de pump track a nivell nacional, amb els reptes que això ha suposat, com la creació d’uns reglaments específics de la disciplina i la seva posada en escena". A poc a poc es van construint circuits aptes per practicar aquesta modalitat del ciclisme que sembla un joc per a nens, però que enganxa els futurs ciclistes i els aporta una tècnica que els servirà per a la resta de modalitats.

La construcció del circuit de pump track a Castellolí, finançat per la mateixa Generalitat per promoure econòmicament el municipi, ha estat un "enorme èxit" per "la gran afluència de gent d’arreu del país que visita Castellolí per practicar aquest esport i, alhora, omplen els bars i restaurants i fan vida al poble", assegura l’alcalde de la localitat, Joan Serra. I també és així com la moda urbana arriba a comarques.