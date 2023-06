Jordi Ballart tornarà a ser l'alcalde de Terrassa de la mà d'ERC i Junts 

Tot per Terrassa, ERC i Junts han arribat a un acord per configurar un govern tripartit per als propers quatre anys a la cocapital vallesana. Jordi Ballart (TxT) revalidarà, així, com alcalde de la mà de les dues formacions sobiranistes durant el mandat 2019-2023.

L'acord permet assolir la majoria absoluta al ple, amb 11 regidors de TxT, 2 d'ERC i 2 de Junts, sumant-ne 15 dels 14 necessaris per assegurar la governabilitat. A l'oposició quedaran el PSC amb 7, Vox amb 3 i el PP amb 2.

Les tres forces han escenificat aquest divendres l'entesa, en un acte a la plaça del Primer de Maig, on han presentat el document Pla de Mandat 2023-2027. El nou govern municipal s'ha compromès a tenir el Programa de Govern i el Pla d'Inversions per als pròxims quatre anys en un termini de 100 dies.

En una entrevista amb Públic, Ballart va destacar la seva voluntat de "continuar invertint i dotant el pressupost per millorar en molts aspectes". "Cal un pla de millora global a tota la ciutat, marcar prioritats i atacar el que més preocupa a la ciutadania", va assenyalar.



Un tsunami electoral que ningú va preveure fa 4 anys

Ballart revalidarà una alcaldia que va aconseguir fa quatre anys contra tot pronòstic, trencant amb 40 anys d'hegemonia socialista. Ballart va dimitir el 2017 després de cinc anys com a alcalde i, abans, set més com a regidor del PSC, amb qui va trencar peres després de l'aplicació de l'article 155 a Catalunya, arran de l'1-O.

Després de deixar el PSC, va muntar el seu propi partit, Tot per Terrassa, amb el que ja ha guanyat dues eleccions consecutives i que defineix com "un projecte sòlid, 100% local, 100% terrassenc, 100% municipalista". Després de governar amb ERC durant quatre anys, aquesta vegada ha incorporat Junts al govern per tal d'arribar a la majoria absoluta i poder seguir al càrrec quatre més.