"Com a president d'Òmnium Cultural, l'entitat cívica més gran de l'Estat,, amb més 175.000 socis i 58 anys d'història, em poso a la seva disposició per poder mantenir una trobada". Jordi Cuixart s'ha adreçat en aquests termes a Pedro Sánchez, com a resposta a la decisió que ha pres, com a candidat a la Presidència del Govern espanyol, d'iniciar una ronda de consultes amb les principals entitats de la societat civil.



Cuixart felicita Sánchez per la seva iniciativa i reclama que el tingui en compte en la seva agenda de reunions.



"Estic convençut que la resolució democràtica del conflicte passa per l'empatia i vèncer així la por al diàleg. M'agradaria poder exposar-li en persona els avenços de la Plataforma 'Som el 80%', que aglutina a una representació molt transversal de personalitats públiques que coincideixen en que la resolució del conflicte polític passa pel diàleg entre totes les parts i sense exclusions", diu el president d'Òmnium Cultural en carta adreçada des de la presó, en castellà, al president del Govern espanyol en funcions.

Cuixart remarca que considera "important poder explicar-li en persona" el que significa l'expressió 'Ho tornarem a fer' que ell mateix va utilitzar davant el Tribunal Suprem. "En aquesta expressió hi ha de manera clara una reafirmació en la defensa dels drets fonamentals i el dret a defensar el dret a l'autodeterminació per part de la ciutadania", afirma el president d'Òmnium.



Cuixart conclou la seva carta amb el record del compromís de l'entitat que presideix amb la democràcia i l'exercici de les llibertats d'expressió, reunió i manifestació, "tant a Catalunya com al conjunt de l'Estat i d'Europa", i amb la reclamació de la derogació de la llei mordassa.​