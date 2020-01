Òmnium Cultual ha constatat, en la seva Assemblea General, que la repressió de l'Estat contra les institucions catalanes i el sobiranisme continua. El vicepresident de l'entitat, Marcel Mauri, ha qualificat com un “un gest delirant i inèdit en democràcia” la decisió del Tribunal Suprem de mantenir la inhabilitació del president de la Generalitat, Quim Torra,que se suma a la inhabilitació d’Oriol Junqueras, “fent cas omís a la justícia europea”, i s’afegeix també al suplicatori del jutge Llarena per aixecar la immunitat del president Carles Puigdemont i de Toni Comín.



Mauri ha constatat que durant el temps de reunió dels socis en Assemblea, durant el vespre d'aquest divendres, s'ha produït un nou atac contra el president de la Generalitat, per part de la Junta Electoral Provincial de Barcelona, per privar-lo del seu escó al Parlament de Catalunya.

En una carta adreçada des de la presó de Lledoners, el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, ha manifestat també la seva “indignació”, perquè s’han tornat a veure “els poders de l’Estat menystenint de manera sistemàtica la voluntat del poble de Catalunya”.



Cuixart ha reiterat el suport de l’entitat al president Torra, el vicepresident Junqueras i a tots els represaliats: “tindreu Òmnium sempre al vostre costat, fidels a les nostres institucions i al servei d’aquest poble”.

“Es imprescindible blindar la figura del president de la Generalitat i de les nostres institucions davant els poders de l'Estat”

En una declaració llegida a l’inici de l’Assemblea Marcel Mauri ha assegurat que “és imprescindible blindar la figura del president de la Generalitat i de les nostres institucions”.



Òmnium Cultural ha instat el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, a “demostrar que vol estar dins la legalitat internacional perquè fins ara no ho ha fet” i a marcar distàncies amb aquesta justícia espanyola “mentidera, polititzada i fora de la legalitat europea que ignora els estaments internacionals”.

Interpel·lació al president del Govern espanyol

Davant les greus circumstàncies polítiques dels darrers dies, l’entitat ha interpel·lat Sánchez per recordar-li que “tots els estats de la UE tenen l’obligació de complir amb les sentències del Tribunal Superior de Justícia de la Unió Europea”. “Els poders de l’Estat volen passar-hi per sobre i els diem: no passaran!”, ha reblat Mauri.



El vicepresident d'Òmnium ha lamentat, en aquest sentit, la ratificació en el seu càrrec del ministre de l'Interior Fernando Grande Marlaska, que ha estat denunciat com "un dels principals artífexs del fals relat de violència que va permetre la detenció i aïllaments dels Detinguts 23-S".

Òmnium Cultural, s'ha dit, es posa a disposició del Parlament i del president en la protecció dels drets civils i polítics del president Torra “i per extensió dels del conjunt de la ciutadania”.



En aquest sentit el vicepresident Marcel Mauri ha tornat a defensar la necessitat d'una estratègia unitària dels sobiranistes i ha posat en valor el fet que aquest mateix divendres el Govern sencer, els principals càrrecs de la Mesa del Parlament i els representants de JxCat, ERC i CUP s'hagin manifestat conjuntament en defensa del president de la Generalitat.



“Esperem que sigui la llavor d’una estratègia unitària en contra de la repressió i a favor de l’autodeterminació”, ha desitjat el vicepresident. "Ho hem dit sempre i ho mantenim: cal mobilització al carrer i acció institucional davant d’un Estat que atempta contra els drets de tots”, ha insistit.

En aquest sentit el vicepresident d’Òmnium, acompanyat de tota la Junta Nacional de l’entitat ha enviat “tota la solidaritat” pels dos companys dels CDR que han estat alliberats aquest divendres. “Continuarem explicant arreu que som davant un estat capaç d’inventar-se falsos delictes de terrorisme per perseguir l’independentisme”, ha afegit.



Mauri ha recordat per altra banda que "per cinquena vegada consecutiva, el president d'`Òmnium, Jordi Cuixart, no ha pogut assistir a l'Assemblea, ja que es troba empresonat des del 16 d’octubre de 2018 per exercir drets fonamentals.

Cuixart, en el seu escrit, ha volgut transmetre que els darrers dos anys han estat “plens d’aprenentatge, però també de generositat”, i ha demanat als socis que no es deixin enganyar". "Ni estem vençuts ni resignats”, ha proclamat.



Cuixart ha insistit que se sent orgullós de ser el president d'una entitat que ja compta amb més de 182.000 socis. "Siguem ambiciosos", ha demanat i ha reafirmat "que ni la presó ni la repressió seran un topall per la voluntat de viure en una República de ciutadans lliures: en una veritable democràcia europea”.



Més de 400 persones han assistit a l'Assemblea en la qual s'han exposat els eixos d'actuació estratègica de l'entitat, els seus objectius i les accions realitzades i previstes, s'han aprovat els seus pressupostos, pels quals només compten amb les aportacions del seus socis per quotes [85%] i les entrades per marxandatge [15%], així com la seva realitat organitzativa a tot el territori, amb més de 50 seus a totes les comarques.