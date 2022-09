Jordi Pujol, ingressat per una afectació neurològica lleu

L'expresident de la Generalitat Jordi Pujol està ingressat a l'Hospital de Sant Pau per una afectació neurològica lleu. Segons ha avançat La Vanguardia, la família ha explicat que està previst que aquest mateix dimarts rebi l'alta.

Ha estat ingressat a l'Hospital de Barcelona i posteriorment traslladat a Sant Pau

Segons les mateixes fonts, Pujol es recupera favorablement de l'afectació. En un primer moment ha estat ingressat a l'Hospital de Barcelona, per posteriorment ser traslladat a l'Hospital de Sant Pau. El fundador de Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) i president de la Generalitat del 1980 al 2003 té 92 anys.



Tot just dissabte passat, Pujol va concedir una entrevista a Catalunya Ràdio en motiu de la mort de la reina Elisabet II, en què va admetre que li preocupa el seu "llegat". "És clar que em preocupa. He fet coses ben fetes, i fins i tot algunes coses molt ben fetes, però n'hi ha d'altres que no em deixen satisfet", va dir a El Suplement.

L'expresident va parlar de la situació política catalana i també va assegurar que Catalunya, i també l'Estat, passen per "un moment de crisi política seriosa". De totes maneres, va posar en valor que Catalunya segueixi tenint "certa capacitat creativa". "No som un país que haguem de plorar a la cantonada, seguim sent un país que és capaç en diversos àmbits de ser creador, i de llençar idees que tenen bona traducció fins i tot fora de casa nostra", va dir.



A l'entrevista, on Pujol va rebutjar parlar de temes personals o de la causa judicial per corrupció que afecta la seva família, l'expresident sí que va remarcar que tenir fills ha estat "un acte de fe" en Catalunya. "He sigut un home que ha tingut la idea que era bo tenir fills; ha estat un acte d'optimisme meu i de la meva dona, de fe en el propi país, de fe amb Catalunya", ha exposat. En aquesta línia, ha explicat que ha viscut "en un món d'il·lusió", tant per la seva família com pel país.