Jordi Sànchez denuncia que la Junta de Tractament no li permet sortir de la presó per treballar a la Crida

El president de la Crida, Jordi Sànchez, ha lamentat que la Junta de Tractament hagi rebutjat la seva sol·licitud de 100.2 per treballar a la Crida. En un comunicat, Sànchez ha argumentat que la naturalesa sociopolítica de la Crida i la defensa de la independència que fa l'entitat "no pot ser causa de la negativa" per tramitar el permís. Denuncia que si es així s'estaria imposant una inhabilitació "extrajudicial" i una condemna "complementària". D'altra banda, ha acusat el Departament de Justícia d'haver fet "mala praxi" i d'haver faltat al respecte als seus drets per haver comunicat a la premsa abans que a ell mateix una resolució favorable del 100.2, que finalment quan se li va comunicar oficialment s'havia rebutjat.



De fet, a la nota personal escrita per Sànchez que la Crida ha difós, el polític pres per l'1-O ha explicat que dijous la Secretaria de Mesures Penals de la Generalitat informava als mitjans que la Junta de Tractament de Lledoners havia acordat elevar al jutge la proposta favorable de modificació del 100.2 que s'havia aprovat abans de la pandèmia i s'ampliava amb una oferta laboral.

Segons Sànchez, l'acord difós pel Departament de Justícia avalava la sortida de la presó cinc dies a la setmana 12 hores diàries per fer una activitat laboral i de voluntariat. L'expresident de l'ANC ha dit que fins l'endemà a la tarda no va rebre la comunicació oficial i que, quan la va rebre, era "totalment diferent" del que havia difós la conselleria. En concret, ha denunciat que li van comunicar que no tramitaven la sol·licitud d'oferta laboral i donaven tràmit a la possibilitat de tres hores diàries tres dies a la setmana per fer voluntariat.



A partir d'aquí, Sànchez ha constatat que té dret a rebre "primer que ningú" la comunicació del que li afecta personalment i que la informació que es difongui sobre ell des d'organismes públics sigui "veraç" i "eviti danys" a persones de l'entorn. "Demano públicament que no es torni a repetir aquesta mala praxi, que només interessos espuris poden explicar", ha manifestat. Ha titllat les formes de "deplorables".



"La situació més desagradable que he viscut des de la notificació de la condemna, el 14 d’octubre passat, va ser la de divendres al vespre, quan vaig haver de dir a la meva mare i al meu pare i a la meva parella i fills que, contràriament al que el Departament de Justícia havia informat, jo no sortiria a treballar 12 hores diàries. Crec que cap pres es mereix aquest tracte dels responsables penitenciaris. Jo tampoc. Demano que es revisin tots els mecanismes, perquè mai més es produeixin situacions com les que ens ha tocat viure a mi i la meva família", ha argumentat.



Finalment, s'ha preguntat on han quedat les 12 hores diàries per sortir a treballar que s'havien avalat prèviament i quin son es motius pel "canvi sobtat".

Jordi Sánchez ha sol·licitat explicacions i l'expedient.



Amb la decisió de la junta comunicada, Sànchez ha dit que ratifica que vol sortir a fer tasques de voluntariat a la Fundació Canpedró. Ha lamentat que això no serà de manera "immediata" perquè durant la pandèmia els interns que surten de la presó, quan tornen, han de quedar confinats a la cel·la. "No puc assumir els costos personals d’estar confinat a la cel·la tota la setmana a excepció de les 9 hores autoritzades per fer voluntariat. Per aquest motiu, sol·licitaré la modificació horària del voluntariat i, quan es concedeixi, recuperaré el 100.2", ha concretat.