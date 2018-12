Jordi Sànchez, Oriol Junqueras, Jordi Turull, Joaquim Forn, Jordi Cuixart, Josep Rull i Raül Romeva preparen un seguit d'accions de protesta contra d'accions de protesta per denunciar la inacció del Tribunal Constitucional en relació als recursos que han presentat. Assenyalen concretament que l'alt tribunal manté paralitzats els seus recursos des de fa un any.



La primera acció serà una vaga de fam, que segons diverses fonts iniciarà aquest mateix dissabte el diputat de Junts per Catalunya i ex-president de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Jordi Sànchez.



Els presos polítics catalans han volgut transmetre una imatge d'unitat amb la primera difusió d'una fotografia de tots ells dins la presó de Lledoners on es troben privats de llibertat, preventivament, per decisió del Tribunal Suprem.

Tots ells lamenten, segons la informació que ha donat a conèixer Òmnium Cultural, l'obligada invisibilització en aquesta imatge de l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, i la consellera de Treball del Govern Puigdemont, Dolors Bassa, que es troben empresonades als centres de Mas d'Enric del Catllar (Tarragonès) i Puig de les Basses (Alt Empordà).



Òmnium assenyala que "la repressió, en forma de reclusió penitenciària", no ha afeblit les conviccions dels empresonats, que es preparen a consciència per fer front al que qualifiquen com un "judici a la democràcia".



Els presos polítics tenen previstes diverses accions de protesta, que decidiran de manera individual, i no es descarta que algun altre s'uneixi a la vaga de fam que inicia Jordi Sànchez, però en qualsevol cas tots ells, afirma Òmnium, "tenen el compromís de respectar totes les opcions personals per reivindicar i denunciar la injustícia d'aquest procés judicial."



Aquest mateix divendres Amnistia Internacional havia anunciat la seva determinació a seguir de prop el judici als dirigents independentistes catalans, per garantir que es compleixen les garanties d'un procés just.