Jordi Sànchez llença la tovallola: Junts convoca el seu congrés pel juny i el secretari general no optarà a la reelecció

Junts ha tancat aquest dissabte el debat sobre si el congrés del partit s'havia de celebrar abans de l'estiu o calia ajornar-lo. Finalment el secretari general de Junts, Jordi Sànchez, ha llençat la tovallola i el partit que presideix Carles Puigdemont ha fixat la data del congrés en el Consell Nacional celebrat a Alcarràs (Segrià) aquest dissabte. El congrés de Junts se celebrarà la primera quinzena i es farà a la Catalunya Nord, segons han explicat fonts del partit "per poder facilitar l'assistència del president Puigdemont i la resta d'exiliats del partit".

L'encarregat de fer pública la data ha estat el propi Jordi Sànchez, secretari general del partit, en la intervenció en obert davant dels quadres de la formació. Sànchez ha anunciat per sorpresa que en el congrés no optarà a la reelecció com a secretari general de la formació i ha reclamat a tots els sectors aparcar voluntats "personalistes" i bastir una candidatura única a la direcció.



(Hi haurà ampliació)