Es declara un "pres polític de consciència", però ha decidit respondre a les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat per intentar desmuntar les acusacions en contra seva davant el Tribunal Suprem, en el marc del judici del procés.

Sànchez: "No és la meva responsabilitat haver de protegir unes armes ni uns vehicles"

Jordi Sànchez, expresident de l'Assamblea Nacional Catalana, ha carregat aquest dijous contra el relat de la Fiscalia, i ha negat que hi hagués un "assalt" a la Conselleria d'Economia el 20 de setembre de 2017. Aquesta protesta és fonamental en el relat, ja que el Ministeri Públic i l'acusació popular que exerceix el partit ultradretà Vox consideren que en aquesta jornada es localitza l'exponent més gran de la suposada "violència" del procés, clau per desmuntar o mantenir l'acusació per rebel·lió a la qual s'enfronten diversos processats, entre ells el president de l'ANC, pel qual el Ministeri Públic demana 17 anys de presó.



En el seu interrogatori, davant preguntes del fiscal Javier Zaragoza, Sànchez ha negat que les desenes de milers de manifestants concentrats davant Economia infligissin cap mal als agents, que dificultessin el treball de la comitiva judicial que registrava la Conselleria, o que els impedissin abandonar l'edifici.



"No va haver-hi cap risc per a la integritat física de cap persona, cap mal en l'edifici", "res", ve a dir, que permeti sustentar el relat que es va intentar executar "un assalt" a l'immoble: "La prova és que no es va produir cap assalt", apuntava.



Sí que ha reconegut i criticat els danys a diversos vehicles de la Guàrdia Civil estacionats en els voltants de la Conselleria: "No justificaré la violència sobre aquests vehicles", deia, incidint que aquesta "acció concreta" no pot servir per "criminalitzar una mobilització de milers de persones que es manifestaven de forma cívica".



A més, el president de l'ANC ha criticat a la Guàrdia Civil que deixés "armes llargues" als cotxes patrulla. Segons el seu relat, un tinent de la Benemèrita li va comunicar aquests fets, i ell va informar el major dels Mossos d'Esquadra, Josep Lluis Trapero: "Faré el que bonament estigui a les meves mans per evitar mals majors, però no és la meva responsabilitat haver de protegir unes armes ni els vehicles". Aquesta situació, apuntava, li va generar "una tensió com poques vegades havia sentit", si bé també ha insistit que "garantir l'ordre públic" és la feina de les forces i cossos de seguretat de l'Estat.



El seu interrogatori ha monopolitzat la major part de la sessió d'aquest matí, i previsiblement continuarà quan es reprengui el judici, a les 16.00 hores. Sànchez és l'antepenúltim dels processats a comparèixer davant la Sala segona penal, i ha agafat el relleu de l'exconseller Santiago Vila, que ha obert amb la seva declaració aquesta sisena jornada de judici.