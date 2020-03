Jorge Fernández Díaz: "Qüestionar la Monarquia com a forma d'Estat és més letal per a Espanya que el coronavirus"

L'exministre d'Interior en l'Executiu de Mariano Rajoy, Jorge Fernández Díaz, ha escrit una tribuna a Ok diario titulada 'El coronavirus i la Corona'. Hi reflexiona sobre les mesures que ha pres el Govern espanyol per frenar la pandèmia global i la decisió de Felip VI, que aquest diumenge va anunciar la seva renúncia a l'herència del seu pare - però, com ha informat Públic, tota renúncia és nul·la fins que no mori Joan Carles- després de conèixer-se un compte 'offshore', del qual el monarca també era beneficiari.



"Qüestionar la Monarquia com a forma d'Estat és més letal per a Espanya que el coronavirus. Que per una vegada, tinguin memòria no selectiva de la nostra Història", escriu el també exdirigent del PP de Catalunya a la tribuna. "Estem davant una autèntica raó d'Estat que exigeix ​​de partits i dirigents que estiguin a la seva altura".



I continua: "Els separatistes es freguen les mans, cosa que no ens sorprèn perquè sabem que el seu objectiu és destruir Espanya i el seu edifici constitucional, que té la seva pedra angular en la Monarquia Parlamentària: És insostenible que en un partit de la coalició de Govern, primi la presumpció de sospita i culpabilitat sobre la d'innocència, i més en una qüestió com aquesta".

"No es pot 'estar a missa i repicant' i, per tant, estar alineat amb els separatistes des del Govern per tal d'enderrocar el nostre règim constitucional per anar cap a una III República confederal i cantonal ", defensa Fernández Díaz.



L'exdirigent d'el PP reflexiona sobre el concepte "guerra justa" assegurant que "la pèrdua certa de vides humanes sempre és inevitable després de la declaració d'una contesa bèl·lica": "A Espanya, la lluita contra la pandèmia ja ha estat proclamada com a 'justa' per l'opinió pública, entre d'altres coses perquè el Sr. Sánchez ens hi ha abocat amb la seva prèvia passivitat".