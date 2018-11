Jornada intensa de protestes: metges, estudiants, professors i bombers prenen els carrers contra la precarietat

Catalunya viu uns dies de nombroses mobilitzacions laborals que, de moment, tenen aquest dimecres en el dia de màxima confluència de lluites diverses. Al tercer dia de vaga dels metges s'hi ha sumat l'inici de la protesta de dos dies a les universitats, amb la participació tant del professorat com dels alumnes, així com la protesta dels Bombers, que també ha arrencat aquest dimecres i s'allargarà fins dijous. De fet, metges i bombers han coincidit en mobilitzar-se davant del Parlament de Catalunya, on s'han viscut escenes de tensió amb càrregues dels Mossos d'Esquadra.



Pel que fa a les universitats, els estudiants fan dues jornades de vaga per exigir una reducció del 30% de les taxes dels graus i l'equiparació dels preus entre màsters i graus. La protesta la convoca, entre d'altres, el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans (SEPC). Paral·lelament, la Coordinadora Obrera Sindical (COS) i el sindicat CGT han convocat una vaga del personal docent i investigador (PDI) de totes les universitats públiques catalanes en protesta per la precarietat laboral que pateixen.

Entre les diverses accions que s'han portat a terme durant el matí, grups d'estudiants s'han tancat durant la nit en algunes facultats de les universitats Pompeu Fabra (UPF) i de Barcelona (UB) i a primera hora del matí han bloquejat els accessos al campus de Bellaterra (UAB) acumulant contenidors de residus. A més, la UPF ha tancat dos dels seus campus, que no obriran fins a les 9.30 hores d'aquest dijous, amb l'objectiu de "garantir la seguretat de tots".

Tercer dia de vaga dels metges



Els metges de primària i la sanitat concertada afronten el tercer dia de vaga per protestar per la seva sobrecàrrega de treball i per exigir que s'aportin més recursos a la sanitat i puguin disposar de més temps per atendre les pacients. Els metges catalans han acudit aquest dimecres al Parlament, on han coincidit amb una altra protesta de mig miler de Bombers de la Generalitat, que han llançat petards, pots de fum de colors i han cremat un ninot.



Vestits amb bates blanques i fent sonar xiulets, megàfons i vuvuzeles, els sanitaris han tornat a demanar la dimissió de la secretària de Salut, Laura Pelay, i han interpel·lat el president: "Torra, posa ordre", han cridat, entre consignes com "som sanitat i volem qualitat" i "menys corbates i més bates". Allà s'han viscut moments de tensió entre els manifestants i els Mossos d'Esquadra, que han format un cordó de seguretat per impedir l'entrada a l'interior del recinte. Els agents han reaccionat empenyent i allunyant manifestants i periodistes.

Alguns manifestants asseguraven que no volien entrar, i d'altres que no tenien cordó davant no han avançat. No obstant això, la tensió ha anat en augment quan el grup de Bombers ha intentat accedir al Parlament, situació que ha tingut càrregues i cops de porra dels Mossos com a resposta. Els bombers es mobilitzen dimecres i dijous per exigir un increment de les plantilles i una inversió que permeti acabar amb la "insuportable" situació "tant a nivell humà com de falta de vehicles i material tècnic, així com l'estat deplorable en què es troben molts parcs" catalans.



El president del sindicat Metges de Catalunya (MC), Jordi Cruz, ha exigit al president del Parlament, Roger Torrent, i a tots els grups parlamentaris "que tinguin en compte la salut a l'hora d'elaborar els pressupostos de l'any que ve". També ha demanat al president català, Quim Torra, més pressupost per a la sanitat pública i menys "copets a l'esquena". Cruz ha reclamat a Torra que la seva "empatia" es tradueixi en coses pràctiques.



El president del sindicat ha explicat que en les negociacions amb l'Institut Català de la Salut (ICS) sobre primària han avançat i estan estudiant un informe que els han lliurat, però ha alertat que en l'àmbit concertat no s'està negociant --es va aprovar un conveni col·lectiu entre patronals, UGT , CCOO i Satse, sense suport de MC-- i veuen més improbable desconvocar la vaga en aquest sector, que és el 55% de la sanitat catalana.