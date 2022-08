Jornada reivindicativa a la platja del Bogatell de Barcelona per denunciar les polítiques migratòries

Col·lectius de persones migrades i antiracistes han organitzat aquest diumenge una jornada reivindicativa a la platja del Bogatell de Barcelona per denunciar les morts i les desaparicions que es produeixen cada any durant els processos migratoris. Sota el lema 'Fronteres Invisibles' s'han organitzat lectures poètiques, xerrades i actuacions musicals en una carpa instal·lada a peu de sorra. "Fem aquesta acció davant del mar per demostrar que en un lloc on la gent s'ho passa bé, hi ha la fossa més gran d'Europa", ha explicat a l'ACN, Victoria Columba, portaveu de 'Regularización ya'. "Les víctimes de la tanca de Melilla són un gra de sorra de les morts que hi ha cada any al Mediterrani, a les fronteres d'Europa i al desert", ha alertat.

Aquestes jornades, orgnaitzades pels moviments Comunitat Negra Africana i Afrodescendent a Catalunya, Regularización Ya, Sos Racisme i Tanquem els CIE, es feien anualment des de feia set anys, però a causa de la pandèmia no s'han pogut celebrar en els darrers dos anys. Enguany han comptat amb la presència de ponents d'altres zones de l'Estat, com València, Euskadi i les illes Canàries, que han aportat la seva visió i el seu testimoni.

Jornades de reflexió sobre les 'Fronteres invisibles' a la platja del Bogatell. — Carola López / acn

Denunciar els crims d'Estat

Aquest diumenge s'ha posat el focus en els crims d'Estat que, segons els organitzadors, "es cometen amb total impunitat i es justifiquen sense reserves davant l'opinió pública". "No són morts accidentals, són un seguit de decisions polítiques les que aboquen a les persones migrants a la mort", han afirmat. "Són morts per responsabilitat de l'Estat", ha conclòs Columba.

Durant tot el dia s'han recollit signatures per una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) que reclama la regularització de prop de mig milió de persones. I a la sorra s'ha fet una 'performance' amb una plantada de creus amb fotografies de persones que han mort intentant arribar a Europa.

Un any més, la jornada també ha servit per reclamar el tancament dels Centres d'Internament per Estrangers (CIE). "No es poden millorar perquè són presons per persones migrants on no hi ha cap mena de dret", ha criticat la portaveu de 'Regularización ya'. Per tot plegat ha demanat "vies legals i segures per entrar a Europa i una política d'asil i acollida com la que es va fer amb els refugiats d'Ucraïna per tots els migrants que entren a Europa".