Josep Costa es presentarà a les eleccions de l'ANC

L'exvicepresident del Parlament, Josep Costa, es presentarà a les eleccions de secretari nacional de l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), segons ha avançat l'Ara. També opta a la direcció de l'entitat independentista el cantautor Lluís Llach, que sí que va manifestar la seva voluntat de presidir l'organització, un càrrec que decideix el secretariat nacional.

Les eleccions arriben després que les bases de l'entitat tombessin recentment la proposta de concórrer a les eleccions al Parlament del 12 de maig a través de la llista cívica. El resultat, tot i que molt ajustat, va ser una clatellada a la direcció de l'ANC, encapçalada per Dolors Feliu, que finalment ha decidit no tornar-se a presentar als comicis per presidir l'entitat, que es faran del 14 al 18 de maig.

Segons el mateix diari, Costa es postula precisament com a pont entre els dos sectors que s'han enfrontat per si calia o no presentar una alternativa electoral. Costa hauria pres la decisió de presentar-se a última hora pel suport d'un ampli ventall socis de diferents sensibilitat.

Crític amb els partits independentistes

Costa ha estat un dels centenars d'encausats del Procés. El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però, el va absoldre a finals del 2022, juntament amb els exmembres de la mesa del Parlament presidida per Roger Torrent, perquè considerava que no havia quedat acreditat que els acusats volguessin desobeir els mandats del Tribunal Constitucional quan van acceptar la tramitació de les resolucions sobre l'autodeterminació i el rebuig a la monarquia al Parlament.

Costa és una figura política crítica amb els actuals partits independentistes que defensa la "necessitat" d'una nova opció a les urnes. De fet, l'exdiputat de Junts ha estat molt crític amb les formacions independentistes per la paràlisi del Procés.