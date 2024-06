Josep Rull és escollit president del nou Parlament, que tindrà una Mesa amb majoria independentista

Josep Rull és el nou president del Parlament de Catalunya. Tot i la davallada electoral del 12-M, l'independentisme ha aconseguit sumar majoria en una Mesa del Parlament que presideix el candidat que proposava Junts, Josep Rull. El pacte ha comptat amb els vots de Junts, ERC i la CUP per configurar una mesa que els republicans també titllen d'"antirepressiva", com han reivindicat les darreres setmanes, deixant fora l'extremadreta. I que tindrà més dones que homes.

L'independentisme s'assegura així la majoria a la Mesa amb quatre membres, mentre que els socialistes en tindran tres. Els socialistes sumen una vicepresidència i dues secretaries, mentre ERC es queda amb una vicepresidència i una secretaria. A més de la presidència, Junts també tindrà la primera secretaria. El ple de constitució de la cambra catalana s'ha fet aquest dilluns a la tarda, arrancant la quinzena legislatura després d'una nova davallada electoral independentista a les europees.

La segona votació ha confirmat l'acord independentista a tres: Rull s'ha imposat a la candidata del PSC Sílvia Paneque per 59 a 42 vots, amb 32 vots en blanc i dos nuls, els d'Aliança Catalana. El líder de Junts+ Carles Puigdemont ha felicitat Rull a través X, detallant que la presidència ha estat "decidida colze a colze i discreció". El nou president de la cambra fou conseller de Territori del Govern de Puigdemont i empresonat arran de l'1 d'Octubre.

Ningú havia obtingut majoria absoluta requerida en primera votació, per la qual cosa s'ha repetit entre els dos més votats en la primera, que han estat Paneque (42) i Rull (35). ERC i la CUP havien votat aquí en blanc (24): els republicans ho han justificat "per evitar possibles operacions a la contra". La resta dels vots han estat pel diputat del PP Pere Lluís Huget (15), la de Vox María E. García Fuster (11) i la dels comuns Susana Segovia (6). I hi ha hagut dos vots nuls, d'Aliança Catalana.

Posteriorment s'han escollit les dues vicepresidències de la cambra. La més votada ha estat la vallenca Raquel Sans, que és portaveu d'Esquerra i ha anat guanyant pes en els darrers mesos, mentre el segon més votat ha estat el socialista David Pérez. Sans ha rebut el suport de 59 diputats (Junts, ERC i CUP), mentre Pérez ha comptat amb 42 vots socialistes. Els candidats de PP i Vox s'han quedat fora d'aquests càrrecs.

La vicepresidenta primera del Parlament, Raquel Sans, aplaudida per les diputades d'ERC Marta Vilalta i Laia Cañigueral. — Jordi Borràs / ACN

Finalment, la darrera votació ha servit per nomenar les quatre secretaries, escollits també per ordre correlatiu al nombre de vots. Els independentistes han repartit els seus vots entre la juntaire Glòria Freixa, que ha estat secretaria primera amb 30, mentre el republicà Juli Fernàndez ha estat elegit secretari segon amb 29. El PSC ha aconseguit les altres dues secretaries en dividir els vots a Rosa Maria Ibarra i Judit Alcalà.

Els vots delegats

En la sessió constitutiva, la Mesa d'Edat formada per Agustí Colomines (Junts), Mar Besses (ERC) i Júlia Calvet (Vox) ha donat llum verda als vots delegats sol·licitats, una de les incògnites de la jornada. En concret, els dels diputats de Junts Lluís Puig i Carles Puigdemont, que es troben a l'exili, han pogut ser efectius en ser delegats al seu company Albert Batet.

La diputada del partit d'ultradreta hi ha votat en contra i PP i Vox ja han anunciat que portaran la decisió als tribunals. Cal recordar que el Tribunal Constitucional (TC) ha tombat el vot delegat i el vot telemàtic que Puig exercia en l'anterior legislatura. Qui també ha pogut votar delegadament ha estat Ruben Wagensberg a través de Marta Vilalta, després d'haver-ho sol·licitat amb una baixa mèdica, malgrat ser actualment a Suïssa.

Un cop constituït el Parlament, els grups parlamentaris s'hauran de constituir en el termini de vuit dies hàbils, a comptar des del dimarts. I hauran de concretar tant el nom del grup com els noms dels portaveus i presidents. Dins del grup mix es poden constituir subgrups.