Joves extutelats obriran una cooperativa per vendre verdures a Valls gràcies a un programa d'inserció laboral

Quatre joves extutelats s'han unit per fundar una cooperativa per tal de gestionar un negoci amb productes del camp al centre de Valls. Ho fan amb l'acompanyament de l'associació Egueiro, que actualment els té contractats perquè adquireixin experiència en el sector agrícola i puguin inserir-se posteriorment al mercat laboral.

L'associació Egueiro treballa amb persones amb addiccions. Tanmateix, amb l'arribada massiva l'any 2019 de menors no acompanyats, van gestionar la tutela d'alguns d'ells per encàrrec de la Direcció General d'Atenció a la Infància i l'Adolescència (DGAIA). A mesura que ha passat el temps, però, la majoria ja ha complert els 18 anys i ha quedat fora de la tutela de les institucions.

"El problema sorgeix quan en complir la majoria d'edat, no hi ha prou recursos per a tothom. El carrer era una alternativa que no veiem viable. Per això vam aprofitar la xarxa de pisos que Egueiro disposava per ocupar-los amb aquests nois. Un cop resolta la qüestió de l'habitatge, vam mirar quin tipus de feina podíem crear fins a aconseguir regularitzar la seva situació administrativa, la qual no els permetia treballar", explica el director general de l'associació Egueiro a Valls, Jaume Vilanova.

Brots Verds: experiència laboral i integració social

Amb aquest neguit va sorgir la iniciativa Brots Verds, un projecte iniciat el 2019 que aspira a regularitzar la documentació d'aquests joves mitjançant un contracte de treball. Alhora permet adquirir experiència laboral i potencia la integració social. Per a posar aquesta iniciativa en marxa, primer es van recuperar els camps d’una finca de quatre hectàrees, prop de la carretera de Montblanc, que feia més de 40 anys que no s'explotava. A continuació, es va iniciar el cultiu i posterior venda dels productes agrícoles.

La idea de Brots Verds és que sigui una feina temporal que permeti a aquests joves adquirir experiència laboral

Des del 2021 tenen una parada al mercat de Valls. Estan a la plaça de l'Oli els dimecres i els dissabtes, i allà venen tot el que cultiven: cols, carbasses, alls, enciams o calçots. Brots Verds ha contractat fins a vuit persones al llarg dels tres anys de vida del projecte, tot i que ara mateix només compta amb quatre treballadors. La idea és que sigui un treball temporal per tal d'adquirir experiència laboral per després treballar en altres empreses. "Abans no tenia papers i Egueiro m'ha ajudat, he après moltes coses. Tampoc sabia espanyol, he pogut estudiar i fins i tot sé com funciona una parada d'un mercat", destaca un dels joves contractats, Sadik Charradi.

Una cooperativa amb botiga a Valls

Els quatre joves contractats per Egueiro estan ara immersos en la creació d'una cooperativa per tal d'obrir una botiga on vendre la verdura al carrer de la Cort de Valls. De moment estan habilitant el local i tenen previst aixecar la persiana el primer trimestre del 2023. Hamza Niya serà un dels socis fundadors i assegura que "hi ha molta gent que li agrada el que fem i que venen a comprar els nostres productes".

Per aquest motiu, ara volen fer un pas endavant. La idea és que en aquesta nova cooperativa part de la plantilla sigui fixa, mentre que l'altra es vagi renovant cada any per tal que sigui una eina d'inserció laboral més i permeti als joves entrar en altres empreses gràcies a l'experiència adquirida.