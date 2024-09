Juan Antonio Bayona, Lita Cabellut, Jaume Plensa i Núria Espert, investits doctors honoris causa per la UB

El cineasta Juan Antonio Bayona, l'artista Lita Cabellut, l'escultor Jaume Plensa i l'actriu Núria Espert han estat investits aquest dilluns doctors honoris causa per la Universitat de Barcelona (UB) en un acte al Paranimf de l'Edifici Històric. El rector Joan Guàrdia ha fet valdre "el talent, l'excel·lència i la projecció internacional" dels nous doctors, que han rebut la distinció amb molta emoció. Tots hi han assistit presencialment a l'excepció d'Espert, per motius personals.

En els seus discursos han deixat clar que es tracta d'un "gran honor" i han aprofitat per reivindicar la cultura, així com les seves respectives disciplines. Bayona s'ha centrat en les alegries que li ha donat aquest univers i ha recordat que en el seu cas va formar part de la primera promoció de l'Escola Superior de Cinema i Audiovisuals de Catalunya (ESCAC), centre adscrit de la UB. I ha deixat clar que la distinció el "sobrepassa".

Cabellut s'ha mostrat visiblement emocionada i ha definit el moment com un dels més "inesperats" que ha viscut. "Amb aquest reconeixement em sento completa, i per això estic tan emocionada", ha assegurat. "Els artistes treballem d'una forma acadèmica en certa manera i, de fet, la ciència i l'art són una espècie d'ànimes bessones", ha sostingut. I ha definit la universitat com "guardiana" de la intel·ligència "social".

Plensa ha estat l'encarregat de cloure la bateria de discursos amb un al·legat a la bellesa. L'artista ha remarcat la importància de l'art en la "vida quotidiana" així com la seva gran capacitat "regeneradora". L'escultor també ha deixat clar que és un "honor" rebre el reconeixement acadèmic, sobretot per ell que sempre ha estat "un estudiant pèssim". Plensa ha explicat que la universitat sempre li ha semblat una institució "antiga i prestigiosa", però el fet d'exercir de professor se li ha fet complicat quan ho ha intentat.

La màxima distinció

Esdevenir doctor honoris causa és la màxima distinció que el centre concedeix a una persona en reconeixement dels mèrits assolits i de la trajectòria en l'àmbit acadèmic, científic o cultural. La padrina ha estat la professora Dolors Tapias, del Departament d'Arts Visuals i Disseny de la Facultat de Belles Arts de la UB. Ha celebrat "l'oportunitat d'atorgar-los aquesta distinció pel lideratge de tots quatre en les diferents facetes de les arts. La seva excel·lència és reconeguda arreu del món", ha afegit.

En aquesta ocasió, la universitat subratlla que es concedeix a quatre figures "clau" del món de la cultura que han demostrat una incidència "indubtable" en la societat a través de les diferents disciplines que representen. També assenyala que són "noms cabdals" en la història de les arts de Catalunya, així com "referents de compromís i d'excel·lència" arreu del planeta.