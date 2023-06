​Juan Magán canta en català per primer cop al costat de Buhos a 'El món de veritat'

Tenim nova cançó de l'estiu. Primer van ser els The Tyets i Stay Homas, amb La Platja; després els Figa Flawas i Lluís Gavaldà amb Xalalà; i ara Buhos i Juan Magán amb El món de veritat (Halley Records). La banda de Calafell i el cantant, productor i DJ badaloní s'han unit en una inesperada col·laboració per crear un nou tema que fusiona el pop electrònic de Magán amb l'estil habitual del grup català.

Compost per Guillem Solé i Pep Saula i produït pel mateix Magán, Victor Magán i Genís Trani, el nou single és una crítica al moment actual en què vivim i les relacions a través de les xarxes socials. La cançó va acompanyada per un videoclip amb interaccions a xarxes socials com Instragram.

En el marc de presentació del seu disc La nit està que crema, Buhos actuarà el pròxim 4 de juliol als Jardins del Palau de Pedralbes de Barcelona. La gira que compta amb prop de 60 concerts confirmats, passarà durant el 2023 per les principals ciutats i festivals d'Espanya i com van anunciar recentment, faran per primera vegada gira europea recorrent Madrid, Londres, Rotterdam, Utrecht o Milà.

Buhos s'ha convertit en una de les bandes més exitoses del panorama musical català. Amb cançons com Volcans, que compta amb 17,8 milions de visualitzacions, o Barcelona s'il·lumina, amb gairebé 8,7 milions, han aconseguit captar l'atenció de joves i adults i conquerir els escenaris dels principals festivals de música.