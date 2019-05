Era que s'esperava després dels últims moviments del Ministeri Públic. La Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat mantenen les acusacions per rebel·lió i sedició, respectivament, a nou dels 12 dels processats en el judici la cúpula del Procés, amb les mateixes peticions de presó. Això suposa que mantenen la seva sol·licitud de 25 i 12 anys de presó per a l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, respectivament [Aquí, totes les penes sol·licitades en els seus escrits provisionals, presentats al novembre].



A la sessió 49a de la causa, aquest dimecres, després de finalitzar el visionat dels vídeos proposats com a prova per les defenses, tant el Ministeri Públic com l'Advocacia han traslladat a la Sala Penal del Tribunal Suprem la seva intenció d'elevar a definitius els seus escrits d'acusació provisionals, als quals la Fiscalia només ha efectuat petites modificacions.



El nou canvi d'agenda donat a conèixer aquest dimecres a la Sala que presideix el magistrat Manuel Marchena desplaça del 3 al 4 de juny el dia fixat perquè les acusacions presentin els seus informes definitius. En paraules del fiscal Jaime Moreno, en l'escrit del Ministeri Públic no hi ha "un substancial canvi", tot i que presenta una "redacció més rica en detalls". Sí que ha introduït que sol·licita l'aplicació de l'article 36.2 del Codi Penal, i per tant reclama al tribunal que se serveixi de la sentència per imposar que, de resultar condemnats, no puguin accedir al tercer grau, almenys, fins al compliment de la meitat de la pena.



Això últim li serviria per garantir el compliment d'una hipotètica pena, ja que Catalunya té transferides les competències en matèria penitenciària. No obstant això, fonts de la Fiscalia precisen que això últim és habitual davant els suposats delictes d'aquesta gravetat.



Entre aquests detalls s'ha eliminat del document tota referència als sis processats als quals el Suprem va derivar finalment al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya -en la seva majoria, exmembres de la Taula del Parlament-. S'han realitzat "modificacions" relacionades amb les "operacions" a l'empresa de missatgeria Unipost, que va rebre encàrrecs relacionats amb el referèndum, així com sobre les reunions de la cúpula dels Mossos d'Esquadra amb l'expresident Carles Puigdemont i l'exconseller d'Interior, Joaquim Forn.

Sobre aquesta reunió, el 28 de setembre, afegeixen les següents línies: "Els

comandaments policials van demanar als seus responsables polítics que desconvoquessin el referèndum per evitar que es produïssin xocs i enfrontaments amb les forces de l'ordre". "En acabar la reunió, el processat rebel, llavors president de la Generalitat, va manifestar a tots els presents que si l'1 d'octubre hi havia violència declararia la independència", resa l'escrit.