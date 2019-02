La Fiscalia nega tota vulneració dels drets dels acusats, endureix el to i acusa els 12 dirigents independentistes als quals el Tribunal Suprem jutja des d'aquest dimarts d'intentar presentar-se "com a víctimes d'una persecució política", malgrat haver "fracturat l'ordre constitucional", per intentar "asseure a la banqueta l'Estat", que només hauria "intentat restaurar l'ordre jurídic", segons la seva tesi.

El fiscal Javier Zaragoza ha obert aquest dimecres la segona jornada del judici al procés [aquí, en directe] per rebutjar els arguments que les defenses van exposar aquest dimarts -en els quals veu intenció "acusatòria"-, menyspreant la "ridícula i injustificada" denúncia sobre la violació de drets que els processats asseguren haver patit.



Zaragoza ha negat rotundament que es tracti d'un judici polític -"Ningú és o ha estat perseguit per les seves idees", "No és l'independentisme el que es jutja"- i, per contra, ha defensat aferrissadament l'actuació del tribunal, el seu respecte als tràmits processals i fins i tot la naturalesa d'aquest procediment: "Aquest és un judici en defensa de la democràcia espanyola i de l'ordre constitucional". "Ningú està per sobre de la llei i actuar al marge de la legalitat no pot quedar impune", postil·lava.



Segons el seu relat, les defenses s'han servit de "múltiples falsedats" per "menysprear la qualitat democràtica del nostre país" i de"l'Estat de dret". "No es vulneren els seus drets, sinó els drets de la resta de ciutadans", apuntava, en referència a la "majoria silenciosa", "gairebé el 60% de la ciutadania" catalana que no va participar en la consulta sobiranista de l'1-O. "A ningú ha d'estranyar-li que la justícia penal reaccioni", argumentava, quan es recorre a "procediments il·legals i mètodes violents".

D'altra banda, el fiscal ha negat també que el dret a l'autodeterminació compti amb "cobertura normativa nacional o internacional", com esgrimeixen les defenses, i que pugui permetre's la compareixença com a testimoni de l'expresident Carles Puigdemont -"Processat per rebel"-, com demanen les defenses i com ha rebutjat el Suprem. De fet, el representant del Ministeri Públic ha deixat caure que la Justícia alemanya va incomplir "palmàriament" el marc legal que regula l'euroordre en rebutjar l'extradició de Puigdemont per un presumpte delicte de rebel·lió. "Va assumir les funcions d'enjudiciament".

El to de Zaragoza ha anat pujant, tornant-se més agressiu en algunes ocasions, cap al final de la seva intervenció, quan ha exculpat a "l'Estat" -més aviat al Govern- de la "falta de diàleg" polític amb la Generalitat. El menyspreu dels sobiranistes pel marc legal, segons el seu relat, hauria desembocat en una "secessió consumada" que "afortunadament va ser neutralitzada". "El diàleg des de la imposició i al marge de la legalitat, no és acceptable en una societat democràtica", ha dit.



Per justificar-ho, el primer representant del Ministeri Públic de la jornada ha titllat fins a dues ocasions d'"ús legítim i proporcionat" de la força policial el que van fer els agents de l'operatiu que va intentar impedir les votacions del referèndum del 1-O. Les imatges de les càrregues van fer la volta al món i van provocar les crítiques d'organitzacions com l'ONU o Amnistia Internacional, però el fiscal sostenia aquest dimecres que només va haver-hi "dos ferits greus", fet que suposa un "ús legítim i proporcionat de la força".