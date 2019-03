"Un capítol de terror total", "violència", amenaces de mort i llançament d'ampolles, així com persones que "enganxaven la cara" als vidres dels cotxes de la Guàrdia Civil: "Cares de molta ràbia", "de persones que denotaven violència".



El sergent de la Guàrdia Civil que va participar en les diligències d'entrada i escorcoll de la seu del Departament d'Exteriors de la Generalitat el 20 de setembre del 2017 ha descrit en aquests termes, davant el Tribunal Suprem, la protesta que va tenir lloc aquell dia, en resposta a l'actuació dels agents en aquesta conselleria.



Es tractava d'una concentració molt "violenta", en un clima "molt agressiu", sempre davant la passivitat dels Mossos d'Esquadra -va veure un màxim de 6 agents a la porta, segons el seu relat-. "Vaig pensar que anaven a assaltar, que anaven a entrar dins del departament", deia aquest dimarts el sergent, en referència als concentrats.

No obstant això, preguntat pel lletrat Andreu Van den Eynde, responsable de la defensa d'Oriol Junqueras i Raül Romeva, el testimoni va admetre no poder identificar cap gest concret que li indiqués que aquest assalt anava a produir-se. "Podria haver estat el cas", afirmava. Precisament, "assalt" i "tumult", dos de les paraules utilitzades pel sergent -no consten en l'atestat d'aquesta jornada, segons Van den Eynde- són dues de les paraules que la Fiscalia enarbora per a intentar provar que va haver-hi violència en el procés, informa Alejandro López de Miguel.



Els advocats han protestat en diverses ocasions pel desenvolupament del judici i la seva disconformitat amb el jutge Marchena, quan delimita en tot moment el que es pot preguntar als testimonis i el que no, i quan han assenyalat que els agents de la Guàrdia Civil prestaven testimoni sobre fets que no havien presenciat.

La discrepància amb el president del Tribunal s'ha posat especialment de manifest quan Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart, ha assenyalat que un guàrdia civil faltava a la veritat amb el seu testimoni i també quan ha demanat l'exhibició d'un vídeo, en el qual es pot veure, en contra del que havia declarat el sergent, que el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra era prou superior al que havia dit, i que en comptes d'observar passivament, havien fet un cordó per "encapsular" a la Guàrdia Civil per facilitar el seu accés i van desallotjar els manifestants que s'havien assegut al terra en actitud de resistència passiva.



A més, l'advocat de Joaquim Forn, Javier Melero, ha preguntat a l'agent si la Guàrdia Civil va requerir la utilització de la força o de les seves armes, vista la gravetat i la "violència" de la concentració. El testimoni ha contestat que ningú va resultar ferit, que malgrat "les dificultats", els agents van poder complir la seva tasca sense necessitat de recórrer a la força o les seves armes reglamentàries, i que cap d'ells va resultar ferit, excepte alguna "magulladura". "No van ser greus", va i no van necessitar atenció mèdica.

Forcadell va "agitar a la massa", afirma un agent

En un altre ordre de coses, l'agent, identificat pel seu TIP i sense permetre que es difongués la seva imatge -com els altres dos guàrdies civils que li han precedit-, ha afirmat que l'aleshores presidenta del Parlament, Carme Forcadell, va passar en el seu cotxe oficial davant la seu de la Conselleria i va saludar amb la mà amb la finestreta baixada per "agitar a la massa".



L'advocada de Forcadell, Olga Arderiu, ha deixat entendre que podia demanar al president de la Sala penal, Manuel Marchena, que deduís fals testimoni de la seva resposta, si bé s'ha quedat en un advertiment. L'agent ha admès que fins ara, i malgrat haver declarat anteriorment sobre aquests fets, no havia notificat la presència de Forcadell el 20-S: "M'ha sortit ara", assegurava.