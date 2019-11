La plataforma International Trial Watch (ITW) considera que la sala del Tribunal Suprem que va jutjar i condemnar els dirigents independentistes va vulnerar els seus drets i principis com el de la llibertat d'expressió, ideològica, i el de lliure exercici de càrrec públic, entre altres, i va vulnerar també el dret dels processats a un judici amb garanties.



Segons un document intern d'aquesta plataforma d'observació del judici del procés, encara no definitiu, sobre el qual ha informat Televisió de Catalunya, els juristes que hi han treballat han detectat fins a 10 conculcacions del principi de legalitat penal i dels drets a la llibertat, a la llibertat d'expressió, a la llibertat ideològica, de reunió pacífica i del lliure exercici de càrrec públic representatiu.

En relació al delicte de sedició, que el Suprem considera que van cometre els dirigents polítics i socials condemnats, els juristes d'ITW afirmen que ha quedat demostrat que no hi va haver ni alçament ni pertorbació de l'ordre públic i, que si hagués estat així, l'Estat podia haver-ho impedit amb mesures excepcionals, com l'estat de setge o emergència i, en canvi, no ho va fer.



Els juristes i observadors també assenyalen en el seu informe que ni Jordi Sànchez ni Jordi Cuixart poden ser condemnats per "en el lliure exercici de la seva llibertat de reunió, convocar una protesta contra determinades actuacions judicials".

Recorden, també, que convocar un referèndum no és delicte des de l'any 2005.



I en relació a Carme Forcadell, presidenta del Parlament de Catalunya fins que Mariano Rajoy va dissoldre aquesta cambra legislativa, ITW remarca que tenia inviolabilitat parlamentària i que va actuar per "preservar la institució".



En un segon apartat, sobre la vulneració del dret a un judici amb garanties, els juristes critiquen el tracte als testimonis. Denuncien que el president de la sala del penal del Tribunal Suprem, Manuel Marchena, no va tractar-los igual i que va impedir que es practiqués la pràctica de la prova durant el judici. International Trial Watch també constata que es va vulnerar el dret de defensa.



ITW, en la seva pàgina web, informa que "en aquest moment encara s'està treballant en el document final, que es presentarà el 14 de novembre en roda de premsa".