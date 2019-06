El president de la Generalitat, Quim Torra, ha arrencat aquest dimarts la ronda de contactes per abordar quina resposta s'ha de donar si el Tribunal Suprem condemna els dirigents independentistes que jutja des del febrer. I ho ha fet reunint-se amb l'ANC i Òmnium Cultural, curiosament el mateix dia que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat han presentat els seus escrits definitius d'acusació, en què s'han refermat en les peticions de penes per rebel·lió i sedició, respectivament. Les dues entitats han coincidit a demanar una resposta "àmplia" i "unitària" en cas de sentència condemnatòria, si bé l'ANC també ha manifestat que s'hauria de convocar unes eleccions "plebiscitàries" just després del veredicte de la sala penal del Tribunal.



El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha manifestat que "davant d'una situació de tanta gravetat calen respostes àmplies, contundents i fermes que expressin el sentiment general del país. El 80% dels catalans estÀ en contra que hi hagi presos polítics, de la repressió i volen exercir l'autodeterminació". Mauri ha subratllat que des de l'entitat no es proposaran mesures concretes perquè l'entitat "no té un full de ruta" concret, sinó que s'arremangaran per contribuir a la "unitat estratègica", imprescindible segons la seva opinió per "combatre la repressió" de l'Estat . En aquest sentit, després de ser preguntat per si avalarien la convocatòria d'unes eleccions anticipades com a resposta a la sentència, ha indicat: "Si això és un element que és de consens, ens semblarà perfecte, si no, doncs no ens ho semblarà".

Mauri també ha aprofitat la reunió amb Torra per mostrar la "indignació" que senten a l'entitat -que té al seu president, Jordi Cuixart, entre els jutjats- per les "acusacions falses" que han abocat durant la jornada d'aquest dimarts al Tribunal Suprem la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat. "Que avui l'Advocacia de l'Estat, que controla directament el PSOE, estigui confirmant després de quatre mesos de judici les acusacions falses de sedició és una autèntica vergonya i cal una resposta contundent. Tant de bo el PSC torni als postulats del catalanisme que no hauria d'haver abandonat mai i també estigui al costat d'aquesta resposta", ha tancat.



Prèviament, ha estat la presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Elisenda Paluzie, la que s'ha reunit amb Torra, i ha manifestat posteriorment que el més important és recuperar la "unitat estratègica" i la "unitat d'acció". "Es tracta d'aconseguir la unitat estratègica per plantejar de nou l'objectiu de la independència", ha afegit, per subratllar que l'independentisme ha de superar el 50% dels vots a les cites electorals. En aquest sentit, Paluzie ha plantejat que l'entitat vol unes eleccions "plebiscitàries" que es convoquin just després del veredicte del Tribunal Suprem. I que si les forces independentistes superessin el 50% dels vots, hi hauria prou legitimitat per declarar la independència.