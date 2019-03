L’objectiu de l’exhibició de vídeos és sempre l'esclariment dels fets i descobrir la veritat, recorden els equips de defensa dels processats pel Tribunal Suprem per la seva implicació en el referèndum de l'1 d'octubre del 2017.



Els advocats s’han coordinat a l’hora de presentar davant el Suprem un escrit per denunciar els pals a les rodes que el magistrat Manuel Marchena posa als advocats a l’hora de reproduir material audiovisual a la sala del Suprem on té lloc el Judici a la Democràcia. En aquest sentit, les defenses avancen que la setmana que ve, durant la compareixença d’alguns agents de la Guàrdia Civil, serà indispensable mostrar documents audiovisuals quan els fets narrats pels testimonis policials es contradiguin amb les imatges.

Els advocats s’amparen en el dret fonamental a la defensa reconegut per la Constitució Espanyola -que fixa que tots els ciutadans tenen dret a utilitzar els mitjans de prova que consideri pertinents per a la seva defensa-, així com en els drets dels acusats fixats al Conveni Europeu dels Drets Humans.

Els advocats defensors asseguren que no es pot establir per endavant cap norma per impedir l'exhibició a la sala del Suprem de material audiovisual, tot i que el judici encara es trobi en fase testifical.



Les defenses, a més, invoquen la doctrina assentada per la mateixa Sala segona del Suprem l’any 2007, en una sentència signada pel propi Manuel Marchena. El document assegura que, quan hi ha una contradicció evident entre el relat d’un testimoni i una prova documental, les parts tenen dret a intervenir activament per posar de manifest i intentar contrarestar aquestes contradiccions, assenyalen els advocats en una nota difosa per Òmnium Cultural.