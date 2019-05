La Fiscalia ha ensopegat de nou aquest dimarts amb les seves pròpies proves en el judici a la cúpula del procés català, en la 48 sessió de la causa que es veu en el Tribunal Suprem. El fiscal Jaime Moreno s'ha mostrat "incapaç" de dir on o quan van ser gravats bona part dels vídeos aportats com a proves documentals per part del Ministeri Públic: no podia especificar ni el lloc, ni la data ni l'hora en la qual van ser registrats.

Les defenses protesten i Marchena reconeix que aquesta qüestió és important per a la seva estratègia. Moreno afirma que els vídeos mostren el clima general viscut durant el 'procés'

Fonts de les defenses consultades per Público critiquen la "falta de rigor" de Moreno, si bé afirmen que és un exemple més de com ha afrontat aquest judici la Fiscalia. A la sala, diversos lletrats han formulat protesta per aquesta qüestió, i el fiscal ha reconegut que era "incapaç" d'aportar més detalls, informa Alejandro López de Miguel.

Moreno ha argumentat que el Ministeri Públic persegueix il·lustrar sobre el clima general. "Un continu", ha dit, viscut a Catalunya en l'època del referèndum sobiranista de l'1 d'Octubre de 2017.



Des d'Òmnium Cultural han assenyalat a xarxes socials la gravetat del fet, amb fragments de vídeos i de l'actuació de la Fiscalia durant el judici.



🎥 El fiscal es veu "incapaç de saber" el lloc i la data de les imatges que proposa com a prova al #JudiciDemocràcia. És curiós, perquè alhora no té cap problema per utilitzar-les per demanar fins a 25 anys de presó per rebel·lió i sedició#JoAcuso pic.twitter.com/sCz68HrSjX — Judici a la Democràcia (@ElJudici) 28 de mayo de 2019

No és la primera vegada que la Fiscalia comet errors en la causa. Només han transcorregut dos dies d'aquesta 16 setmana de judici i ja han ensopegat dos cops. Un d'ells, comès per la fiscal Consuelo Madrigal -un "error", en paraules del president de la Sala penal de l'Alt Tribunal, Manuel Marchena-, va contribuir a retardar encara més la lenta sessió d'aquest dilluns, quan les parts van referir al tribunal les proves que volen que siguin tingudes en compte per la Sala, ja recollides en els seus respectius escrits.

De fet, el mateix jutge Marchena ha reconegut que la informació sobre on i quan es van gravar aquests vídeos és important per a l'estratègia de les defenses, i les protestes han continuat. En reprendre's la sessió, després del recés de les 12.00 a les 12.30 hores, el fiscal Moreno ha afirmat que el vídeo que es projectava en aquell moment va ser gravat el 3 d'octubre de 2017, si bé va ser immediatament corregit pel lletrat Benet Salellas, de l'equip de defensa del president d'Òmnium Cultural, Jordi Cuixart. "El 3 [d'octubre] no, el 8 de novembre", aclaria.

"La Sala pren nota que es barregen imatges [del 20-S amb una altra protesta]", responia Marchena a la lletrada de Cuixart

L'escena es repetia poc després, encara que en aquest cas la correcció era a càrrec d'Ana Bernaola, de l'equip defensor de Jordi Sànchez, Jordi Turull i Josep Rull: "El dia 3 d'octubre no hi havia presos polítics", incidia, en referència al que mostraven les imatges. A això se sumaven un parell de vídeos repetits, i un que barrejava imatges de la protesta del 20-S amb una altra, com assenyalava la lletrada Marina Roig, de l'equip de Cuixart. "La Sala pren nota que es barregen imatges", responia Marchena, recordant-li que les defenses podran impugnar proves quan finalitzi l'exhibició dels vídeos de les acusacions.

Les imatges no són noves per a cap de les parts, si bé les defenses han continuat demanant al fiscal que les fités, sovint sense èxit. Pretenen que part dels vídeos serveixin també per a desmentir els relats de part dels testimonis de les acusacions, en la seva major part policies i guàrdies civils.

Crits contra policies i guàrdies

"No volem fer mal". "Hem vingut a fer la nostra feina", va advertir un oficial de la Guàrdia Civil en un dels centres de votació de l'1-O, abans d'instruir els seus agents per actuar de forma "pacífica". És un dels enregistraments exhibits per la Fiscalia, i persegueix provar que sí que va haver-hi violència en el procés.



En essència, els vídeos mostren fragments de l'actuació policial el 1-O, així com la resistència, insults o cops per part dels concentrats per votar contra els agents, encara que se'ls han colat algunes imatges d'agressions per part dels policies.

Els danys en els vehicles de la Guàrdia Civil durant la protesta davant la seu d'Economia de la Generalitat de Catalunya, el 20 de setembre del 2017, així com els discursos de Cuixart i Sànchez sobre un d'aquests cotxes-i les seves crides a desconvocar la protesta- també apareixen en els vídeos de la Fiscalia. A això se sumen els enregistraments que il·lustren com els agents, en els seus cotxes patrulla, haurien estat "expulsats" d'algunes zones per part de persones que donaven cops als seus vehicles, els seguien i cridaven "Fora les forces d'ocupació!", o "Fills de puta!".

En última instància hi ha imatges d'escraches davant els hotels on s'allotjaven policies i guàrdies civils -sense precisar ni en el temps ni en l'espai-, i d'algun moment de tensió entre aquests agents i mossos d'Esquadra, amb els policies catalans discutint amb guàrdies civils que impedien l'accés a un dels centres.



D'altra banda, totes les parts han sol·licitat la inclusió de documents en la causa, excepte l'acusació popular que exerceixen els ultradretans de Vox, que no han demanat la consideració de cap prova documental, com va informar Público.



Durant aquesta jornada el tribunal ha rebutjat definitivament l'esperat acarament entre el número dos del major Trapero, el comissari de Mossos Ferran López, i el coronel de la Guàrdia Civil Diego Pérez dels Cobos.