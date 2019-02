La declaració de l'exvicepresidenta del Govern espanyol, Soraya Saénz de Santamaría, i actual membre del Consell d'Estat era una de les més esperades per part d'acusacions i defenses. Hi acudia en qualitat de testimoni, amb l'obligació de dir veritat i tot i que ha volgut passar per sobre de la intervenció policial i de la decisió d'enviar milers d'agents de la Guàrdia Civil i la Policia a Catalunya des del 20 de setembre de 2017, en assenyalar que això era competència del ministre de l'Interior, Juan Ignacio Zoido, i el secretari de l'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, ha errat pel que fa a com rebia la informació.



Ha estat l'advocat Xavier Melero, representant de l'exconseller d'Interior de la Generalitat, Joaquim Forn, qui ha acorralat a qui va ser la cap en última instància dels espies espanyols i a qui rendia comptes el director general del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Félix Sanz Roldán.

En un primer moment, Santamaría s'ha escudat que coneixia les investigacions sobre la preparació del referèndum per les informacions aportades pel Delegat de Govern central a Catalunya, Enric Millo, i també per la premsa. No obstant això, l'aleshores vicepresidenta tenia dades de primera mà subministrades pels serveis secrets.

Sánz Roldán sobre l'1-O: "Podríem haver-ho fet millor".



Melero li ha fet una pregunta molt concreta: "La van advertir de la presència d'urnes en territori català abans de l'1 d'octubre o li van facilitar alguna informació valuosa per a la seva detenció?"; al que l'exvicepresidenta ha respost: "No, aquells assumptes sobre la preparatòria del referèndum estaven en aquell moment sota instrucció en els tribunals a Catalunya".



I el lletrat de Forn ha incidit: "I vostè els va titllar de deslleials atès que no van aconseguir cap resultat positiu?". I Santamaría sorpresa contesta Melero: "A qui? ¿Al CNI? En absolut".



En unes xerrades fet al setembre de 2018 pel director dels espies espanyols, Sánz Roldán va ser preguntat per l'actuació del CNI a Catalunya a l'octubre de l'any abans. Llavors va revelar que va preguntar a algun membre del Govern espanyol si la informació proporcionada havia estat útil, "i la resposta va ser que sí".



Sanz Roldán va fer aquestes consideracions en el col·loqui posterior a la clausura de les XVI Jornades de Periodisme "Qui paga la mentida? És de pagament la veritat?" i també va realitzar una autocrítica, "el dia 2 vaig veure moltes cares llargues" i ha afegit que hi va haver coses que "podríem haver-ho fet millor". "Aquell dia vam parlar, i el missatge va ser el mateix: potser en el combat d'avui no hem estat tot el que eficaços que devíem, però hem de tenir la vista posada en acabar i en acabar bé, i això estem fent ", va afegir.