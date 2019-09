Ja hi ha data per al judici als membres sobiranistes que formaven part de la mesa del Parlament durant la passada legislatura, acusats de desobediència per la Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat. El judici, que també afecta l’exdiputada de la CUP Mireia Boya, se celebrarà al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) del 19 al 22 de novembre. Inicialment, el Suprem es va fer càrrec de la causa i, en principi, havia de jutjar Anna Simó, Ramona Barrufet, Lluís Maria Corominas, Lluís Guinó, Joan Josep Nuet i Mireia Boya -que presidia el grup parlamentari dels anticapitalistes- al costat dels dirigents independentistes acusats de rebel·lió, però finalment va enviar la causa al TSJC.



Se’ls acusa d’haver permès les votacions de les lleis del referèndum i desconnexió que van fer-se al Parlament en el famós ple dels dies 6 i 7 de setembre del 2017 i de desobeir les ordres del Tribunal Constitucional. També va a votar a favor del debat i la tramitació de les lleis l’aleshores presidenta de la cambra, Carme Forcadell, però en el seu cas, com és conegut, ha estat jutjada al Tribunal Suprem, on se l’acusa de rebel·lió. Forcadell està ara mateix en presó preventiva al centre penitenciari de Mas d’Enric.



L’acusació demana una condemna d’un any i vuit mesos d’inhabilitació i 30.000 euros de multa per a Corominas, Guinó, Simó i Barrufet -tots diputats de Junts pel Sí durant el passat mandat-, així com per Boya, mentre que la petició per a Nuet, aleshores diputat de Catalunya Sí Que es Pot, és d’un any i quatre mesos d’inhabilitació i una multa de 24.000 euros. Corominas, Simó i Barrufet estan retirats de la política activa, mentre que Guinó es manté com a alcalde de Besalú (la Garrotxa) i diputat al Parlament de JxCat; Nuet ha abandonat els comuns i ara és diputat al Congrés d’ERC i Boya va deixar el secretariat nacional de la CUP, però ara sona com a possible candidata del Front Republicà a les eleccions estatals del 10 de novembre.

Iceta i Arrimadas, citats com a testimonis per Vox



També es coneixen els testimonis que declararan al judici. Entre els que hi compareixeran a petició de la Fiscalia hi ha els també exmembres de la mesa del Parlament José María Espejo-Saavedra (Cs) i David Pérez (PSC), l'exlletrat major del Parlament Antoni Bayona i el secretari general, Xavier Muro. A petició de l’acusació popular, que exerceix el partit ultradretà Vox, ho faran el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, l'expresidenta del grup parlamentari de Ciutadans Inés Arrimadas, l'expresident del grup parlamentari del PP Xavier García Albiol, l'expresident del grup parlamentari de Catalunya Sí que es Pot Lluís Rabell i l'exsecretari general del Parlament Pere Sol. Per part de les defenses hi haurà com a testimonis testimonis els expresidents del Parlament Núria de Gispert i Ernest Benach, la lletrada del Parlament Mercè Arderiu, els aleshores diputats de la CUP Carles Riera, Eulàlia Reguant, Albert Botran i Maria Gabriela Serra, així com els exdiputats Albano Dante Fachín i Lluís Llach i els diputats Ferran Civit i Antoni Castellà.