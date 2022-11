El judici a Borràs pels suposats contractes irregulars a la Institució de les Lletres Catalanes començarà el 10 de febrer

El judici a la presidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs, pels presumptes contractes irregulars quan estava al capdavant de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) començarà el 10 de febrer, i s'allargarà fins a l'1 de març. Així ho ha anunciat aquest divendres el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Borràs s'enfronta a una petició de sis anys de presó i 21 d'inhabilitació pels delictes de falsedat documental i prevaricació. La Fiscalia també li demana una multa de 144.000 euros.

Laura Borràs, que fa uns mesos va ser suspesa com a presidenta del Parlament, s'asseurà al banc dels acusats per haver adjudicat directament i de forma irregular a un amic seu, l'empresari Isaías Herrero, 18 contractes menors per valor de 335.700 euros entre els anys 2013 i 2017. Borràs ho nega tot i al·lega que és víctima d'una persecució política. Fa uns dies, el TSJC va anunciar el tribunal que la jutjaria: Jesus María Barrientos (president), Fernando Lacaba i María Jesús Manzano Meseguer.

Borràs va ser nomenada directora de la Institució de les Lletres Catalanes el gener del 2013. Aquell març la junta de govern de l'òrgan va aprovar la creació d'una web per unificar en un sol espai totes les activitats organitzades o subvencionades per la ILC i publicitar les activitats a Facebook i Twitter. Per aquesta tasca, Borràs va contractar a l'informàtic i conegut seu Isaías Herrero, a qui va adjudicar a dit un total de 18 contractes fraccionats amb noms de diferents proveïdors.

La principal prova són uns correus electrònics entre Borràs i Herrero on la presidenta de Junts donava indicacions concretes a l'informàtic sobre com fer els contractes fraudulents. Herrero també serà jutjat i la Fiscalia li demana la mateixa pena de presó i d'inhabilitació, però la meitat de multa, 72.000 euros.

Hi ha un tercer acusat, Andreu P.M., que segons la Fiscalia, coneixia aquestes irregularitats i va "acceptar elaborar pressupostos i factures al seu nom com a treballador autònom o a través de l'empresa APMGC&CE, de la qual era administrador únic, i va confeccionar fal·laçment aquests documents seguint les indicacions d'Isaías H.F.". Les ofertes presentades per aquest empresari, segons la fiscalia, eren per guanyar el concurs, tot i que finalment el treball i els diners fossin per a Isaías H.F. Per aquest, la Fiscalia li demana tres anys de presó, deu d'inhabilitació i 30.000 euros de multa.



Polèmica per contractar un pèrit ultradretà

Fa unes setmanes, Borràs va tornar al centre de la polèmica perquè la seva defensa va contractar a l'ultradretà Emilio Hellín, condemnat el 1982 a 43 anys de presó per l'assassinat de Yolanda González, una militant del Partit Socialista dels Treballadors (PST). Aleshores, la Fiscalia va demanar apartar Hellín, ara conegut com Luis Enrique, com a pèrit encarregat d'un informe sobre la validesa dels correus electrònics pels quals s'acusa a la presidenta de Junts quan era la responsable de la ILC.