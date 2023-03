El judici contra Meritxell Serret per l'organització de l'1-O serà el 29 de març

El Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) jutjarà la conseller d'Acció Exterior, Meritxell Serret, per l'organització de l'1-O el proper 29 de març. La Fiscalia l'acusa d'un delicte de desobediència quan era consellera d'Agricultura i li demana un any d'inhabilitació i 12.000 euros de multa. Ho ha confirmat la mateixa Serret a través de Twitter. "La repressió no m'atura i continuo fent política i defensant el projecte republicà i independentista", ha dit. Si finalment és condemnada hauria de deixar el seu càrrec al Govern.

En unes breus declaracions a la premsa des dels passadissos del Parlament, la consellera ha volgut valorar la citació manifestant que "la repressió no l'aturarà". "Seguiré i segueixo compromesa amb el projecte independentista i republicà. Convençuda, i amb la consciència molt tranquil·la, que és un projecte legítim, el més útil a la ciutadania", ha comentat.

Serret va ser una de les conselleres que, juntament amb Carles Puigdemont, entre d'altres, va decidir marxar a l'exili després de la declaració d'independència. L'any 2021, però, va tornar a Catalunya després de la sentència del Tribunal Suprem i de la retirada de les euroordres contra ella. Serret es va posar a disposició de la justícia espanyola per poder fer de diputada d'ERC al Parlament i el Tribunal Suprem la va deixar en llibertat sense mesures cautelars.

Aleshores, l'alt tribunal va acordar enviar la seva causa al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè és l'òrgan competent per al seu enjudiciament, ja que no es va formular acusació per malversació de cabals públics contra ella. Està acusada de desobediència. Així doncs, Serret, a diferència de la resta de membres del Govern durant el Procés, serà jutjada a Catalunya en lloc de ser-ho al Suprem el proper 29 de març.

La consellera de Cultura, Natàlia Garriga també serà jutjada al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per desobediència.