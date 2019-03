Per fi algú s'ha responsabilitzat de l'operatiu policial de l'1-O, però a continuació ha culpat de tot el que va passar aquell dia als Mossos d'Esquadra. Un operatiu dels Mossos "no dissenyat" per complir amb el mandat judicial, i "masses perfectament coordinades mitjançant exercicis de força física" per "impedir l'entrada de les forces i cossos de seguretat de l'Estat" als col·legis electorals ". Això és el que van trobar els gairebé 6.000 agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil quan van actuar contra el referèndum de l'1-O, segons el responsable d'aquest operatiu policial, Diego Pérez de los Cobos, coronel de la Guàrdia Civil.

Pérez de los Cobos defensa l'"ús exquisit de la proporcionalitat" dels agents

En la seva compareixença com a testimoni davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, que ha de jutjar el Procés català, Pérez dels Cobos ha apujat el to contra l'exmajor dels Mossos Josep Lluis Trapero per seguir l'estela de la Generalitat i no el mandat judicial -"la seva actitud era de posar pals a les rodes en tot"-, però també contra la policia catalana. Li retreia haver dissenyat un desplegament per a l'1-O que només pretenia aportar certa imatge de legitimitat al referèndum, al posar parelles d'agents a les portes dels més de 2.200 col·legis electorals, sense que aquests intervinguessin per impedir les votacions -ha menyspreat i desmentit l'informe dels Mossos sobre com van impedir votacions en 99 col·legis electorals-.

"La gran pregunta [abans de l'1-O] era com van a actuar els Mossos", sostenia, per contestar per si mateix. Els ha acusat de dissenyar "un dispositiu més encaminat a facilitar la celebració del referèndum il·legal" que "a impedir-lo", "fet perquè no funcionés", d'adoptar una actitud de "passivitat absoluta". I fins i tot d'"entorpir" i "obstruir físicament" l'actuació policial deliberadament en 10 o 11 locals que no ha detallat. Això hauria desembocat en "situacions delicades", en contrastar el suport dels Mossos als ciutadans concentrats amb l'actuació dels agents de Policia Nacional i Guàrdia Civil.



Segons aquest relat, els Mossos haurien participat fins i tot en tasques de contravigilància. Així, i davant preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, Pérez de los Cobos ha confirmat que hi va haver "vehicles camuflats" dels Mossos exercint aquest tipus de tasca -"s'han comprovat matrícules"-, ha afirmat. A més d'aquestes actuacions ha denunciat la "violència" de part dels ciutadans concentrats per votar i, sense assenyalar qui ho va fer, ha afirmat que es va col·locar a "avis i nens com avantguarda dels parapets" a les escoles.

D'altra banda, en línia amb el manifestat per tots els representants del Govern espanyol i de les forces de seguretat fins a la data, el coronel de la Guàrdia Civil ha defensat que l'actuació dels agents sota el seu comandament va pretendre ser "el més escrupolosa possible", que "en cap cas es va encaminar cap a les persones" que estaven votant. Que pel seu "ús exquisit de la proporcionalitat" no "van arribar a desallotjar els locals en els quals estaven tenint lloc les votacions".



Ni rastre d'autocrítica, ni rastre de referències a la violència que ja han retret l'ONU, el Consell d'Europa o Amnistia Internacional, i que està sent investigada pel Jutjat d'Instrucció Número 7 de Barcelona, amb prop de tres desenes d'agents imputats en aquesta causa.



