"Vull denunciar la crueltat roïna i mesquina de qualsevol forma de feixisme". David Fernàndez, exdiputat de la CUP al Parlament de Catalunya, responia així a l'única pregunta formulada pels ultradretans de Vox, que exerceixen com a acusació popular en el judici a la cúpula del Procés. Fernàndez ha fet una defensa ferma del dret a l'autodeterminació en la seva declaració. Durant el seu testimoni, el també periodista ha recalcat que "era conscient" que l'1-O era un acte de "desobediència" i que continuarà exercint-la "mentre l'autodeterminació sigui un delicte".



En aquest sentit, ha recalcat que va desobeir a "consciència", com també va fer-ho a la consulta del 9 de novembre de 2014. "I no només jo, sinó crec que també 2,3 milions de persones perquè, si l'autodeterminació és el delicte, em declaro culpable i reincident, perquè mentre sigui delicte seguiré fent-ho i reincidint fins que aquest dret no sigui un delicte, sinó que sigui un dret democràtic."

A preguntes de Benet Salellas, advocat de Jordi Cuixart, Fernàndez ha relatat també les "vuit hores de setge policial" de la seu de la CUP, a Barcelona, el 20 de setembre de 2017. Ha defensat l'"actitud deliberadament pacífica" dels concentrats, i ha titllat d'"anòmala" la pretesa actuació policial, que passava per registrar l'edifici "sense ordre judicial".



Com a testimoni de les defenses, davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, l'exparlamentari ha accedit a contestar els ultradretans després d'embrancar-se en una breu picabaralla amb el president del tribunal, Manuel Marchena, que li ha recordat les conseqüències legals de no respondre a una de les parts, en estar citat com a testimoni.



El lletrat i candidat de Vox a les eleccions del 28-A i del 26-M, Pedro Fernández, ha preguntat a l'exdiputat si membres d'Arran o de l'esquerra abertzale van participar en tallers de resistència passiva en els dies previs al referèndum sobiranista de l'1 de octubre de 2017. "Si no declarés a l'extrema dreta, quedaria invalidat el meu testimoni?", ha qüestionat el testimoni al president del tribunal. Marchena li ha recordat la seva "obligació de contestar", i que, de no fer-ho, s'exposava a ser imputat per un presumpte delicte de desobediència. De fet, dos exdiputats de la CUP, Antonio Baños i Eulàlia Reguant, estan precisament en aquesta situació per no haver respost a la ultradreta. "El president del tribunal no està per resoldre dubtes jurídics. Si vostè no vol declarar, assumeix les conseqüències", etzibava Marchena.



"Per imperatiu legal", el testimoni ha contestat finalment Fernàndez que sí que va haver-hi membres d'Arran entre els organitzadors, però no membres de l'esquerra abertzale, encara que no podia descartar que prenguessin part en els tallers, sense exercir tasques d'organització: "Van participar-hi milers de persones ", ha tancat.

Expulsat de la sala per portar una samarreta de suport als presos

Durant la jornada del matí ha estat expulsat de la sala un membre del públic que havia acudit al Tribunal Suprem per mostrar el seu suport als presos polítics. Era Albert Boada, exregidor de la Crida per Sabadell, que lluïa una samarreta amb el lema "llibertat presos polítics". Segons ha explicat ell mateix en un vídeo, quan s'ha assegut se li han apropat dos agents de la Policia Nacional i li han dit que havia de marxar de la sala per "desordres públics". També li han explicat que el denunciarien per "vestir d'aquella manera" i, finalment, l'han tret de la sala després d'envoltar-lo entre vuit agents del cos.