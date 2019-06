La defensa d'Oriol Junqueras manté i reforça les seves posicions al judici contra la cúpula del procés. Andreu Van den Eynde, el lletrat que representa l'exvicepresident de la Generalitat de Catalunya i l'exconseller Raül Romeva, es va estrenar en l'ús de la paraula en l'inici del judici al Tribunal Suprem, fa quatre mesos, denunciant el seu caràcter polític, i aquest dimarts engreixava les mateixes tesis en el seu torn d'informe final.

Van den Eynde: "Aquesta causa s'inicia com una causa general i prospectiva, d'una nul·litat radical"

La sentència del procés, segons Van den Eynde, "generarà el Codi Penal aplicable a la dissidència política", i tota la causa es fonamenta en un atac contra aquesta dissidència: "Es persegueix una ideologia". Els fets provats en aquests quatre mesos, "la melodia dels fets", aïllada del "soroll, les estridències i exageracions" que atribueix a les acusacions, evidencien, al seu entendre, que no va haver-hi cap delicte per part dels seus defensats. La Fiscalia reclama per a Junqueras una pena de fins a 25 anys de presó per rebel·lió i malversació, 16 anys en el cas de Romeva. "El biaix i l'exageració és el discurs de l'acusació", apuntava.



"Aquesta causa s'inicia com una causa general i prospectiva, d'una nul·litat radical", denunciava el lletrat, barallant per a subratllar les irregularitats que aprecia en el judici, però també en la instrucció d'aquesta causa. Segons les seves paraules, s'està aplicant el "dret penal de l'enemic", i la primera evidència que no es poden donar per provats els delictes pels quals s'acusa els 12 processats, està en el fet que la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat no es posen d'acord sobre si va haver-hi o no violència en el procés. La primera veu rebel·lió, la segona sedició, i ambdues neguen que es donés el delicte pel qual acusa l'altra: "No serà tan clara l'acusació si és antitètica", postil·lava.

"La Fiscalia és l'única que defensa la DUI com un mecanisme capaç de derogar la Constitució"

En concret, sobre l'acusació per rebel·lió, l'advocat de Junqueras negava la major: "Jo no tinc clar quan va ser l''alçament", ironitzava, afirmant que els episodis de violència van ser "aïllats", anecdòtics, i que la "tesi" sobre la rebel·lió "es construeix amb una fal·làcia: la de l'agregació de petits detalls". Aquests episodis estarien "desconnectats de l'actuació" de Junqueras i Romeva: el primer seria "el símbol dels valors cristians vinculats al pacifisme", mentre que el segon hauria "fet currículum de la conflictologia, de la pau".



Les agressions a policies i guàrdies civils, raonava el lletrat, serien imputables als qui les van cometre, i en cap cas podrien considerar-se extensibles als qui van cridar a participar en el referèndum.



En la mateixa línia, recordava que la consulta sobiranista de l'1 d'octubre de 2017 havia estat "suspesa", i per tant "no tenia valor jurídic"; la declaració unilateral d'independència (DUI) del 27 d'octubre, que es va sustentar en el resultat del referèndum, no seria una eina "capaç d'haver derogat la Constitució". "La Fiscalia és l'única que defensa la DUI" com un mecanisme capaç de liquidar la Carta Magna, argumentava.