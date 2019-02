Una delegació d'eurodiputats ha assistit aquest dijous al judici al Procés que des de fa un parell de setmanes se celebra al Tribunal Suprem i n'ha emès un veredicte especialment crític i contundent per a l'Estat espanyol. La delegació, formada per una tretzena de persones -si bé menys de la meitat provenien d'altres països- ha conclòs que el que es viu al Suprem és un "judici polític" que és "inacceptable".



Els parlamentaris, provinents de França, Bèlgica o Dinamarca, consideren que el procés té una dimensió europea, perquè xoca amb valors fonamentals de la UE, com la democràcia, la llibertat d'expressió, la llibertat de reunió i el dret a la participació política. Per tot plegat, han demanat a Europa que "obri els ulls", perquè encara no és "massa tard" per col·locar-se al "lloc correcte de la història", en paraules de Mark Demesmaeker, diputat flamenc del grup dels Conservadors i Reformistes Europeus. Han reclamat la posada en llibertat dels acusats i que s'abordi el problema polític de fons.

José Bové, històric dirigent agrari i actualment eurodiputat dels Verds francesos, ha proclamat que el judici només es fa per "condemnar" i es fa "a partir d'una Constitució que avui està completament superada, que va fer-se perquè no canviés res a Espanya". Bové, per a qui el judici és "inacceptable", cal respectar el dret a vot per poder expressar les idees i ha afegit que seguiran lluitant per la llibertat dels presos independentistes. Demesmaeker ha demanat als líders europeus "que se n'adonin del que està passant al Suprem" i ha considerat que "no hauríem de ser aquí perquè aquest judici no s'hauria d'haver produït mai". També ha subratllat que els acusats no s'estan defensant només a ells: "M'estan defensant a mi, a vosaltres i a tots els ciutadans de la Unió Europea". I n'ha reclamat la llibertat.



Marie-Pierre Vieu, eurodiputada del Partit Comunista Francès, ha deixat clar que no és independentista ni autonomista, però sí que és "demòcrata" i ha advertit que el que passi en el judici pot crear jurisprudència a tota Europa. "No podem construir una Europa democràtica amb presoners polítics", ha conclòs. Margni Arge, diputat al Parlament Danès per les Illes Feroe, ha reconegut que no marxa amb una "bona impressió". "Sembla tot molt civilitzat fora però no dins". "Això no és com nosaltres entenem la democràcia", ha recalcat, després de denunciar que es tracti com a "criminals" i s'acusi de rebel·lió o sedició dirigents polítics.