La plataforma d'observadors International Trial Watch – Catalan Referendum Case (ITW) denuncia les preguntes de la Fiscalia i l'Advocacia de l'Estat a Jordi Sànchez durant el judici del Procés, perquè al seu entendre van ser "especialment preocupants" i suposen una "criminalització" de la convocatòria i participació en manifestacions massives. ITW, una plataforma creada per diverses organitzacions per facilitar la presència d'observadors internacionals al judici, ha emès el seu segon informe des que van arrencar les sessions al Tribunal Suprem, ara fa un parell de setmanes.



En el document, exposa que en les preguntes a Jordi Sànchez, empresonat des del 16 d'octubre de 2017, "es confon la comunicació de les manifestacions i / o concentracions amb una suposada autorització o permís i es criminalitza la convocatòria i participació en manifestació massives. Desconeixent, així mateix, el concepte de 'manifestacions espontànies', reconegudes i emparades pel dret internacional, que és dret intern". Per tot plegat, els observadors conclouen que les acusacions "estan invertint l'ordre interpretatiu constitucionalment exigible quan hi ha drets fonamentals en joc".

ATENCIÓN‼️ [Hilo👇]



Valoraciones de la segunda semana de @InterTrialWatch:



➡️El segundo de día de vista los acusados presos estuvieron en el Tribunal desde aproximadamente las 8h de la mañana hasta las 22.30h, hora en que acabó el interrogatorio. pic.twitter.com/uk3aZs97JD — International Trial Watch (@InterTrialWatch) 25 de febrer de 2019

La setmana passada de l'observació se'n van encarregar Joan Philpot, pioner en Dret Penal Internacional i que va actuar en el Tribunal Penal Internacional per a Ruanda; Paul Newman, orador habitual en el Comitè de Drets Humans de l'ONU; Bill Bowring, membre de la European Association Lawyers for Democracy & World Human Rights; i Joaquín Urías, exlletrat del Tribunal Constitucional. En l'informe tornen a queixar-se que el Suprem no hagi reservat places per a realitzar l'observació, de manera que el sistema d'audiència pública "dificulta l'assistència" dels observadors. També s'alerta que la "limitació dels telèfons mòbils no és generalitzada a tots els assistents a la vista, sinó només a la 'ciutadania' que entra com a audiència pública, el que pot resultar arbitrària i innecessària".



Pel que fa a les mancances i possibles vulneracions de drets, més enllà del qüestionament del dret a la manifestació que suposen les preguntes a Jordi Sànchez, adverteixen que una de les sessions va allargar-se fins a dos quarts de dotze de la nit, de manera que els acusats que estan a la presó van retornar al centre penitenciari "quan ja no hi havia sopar calent ni tampoc possibilitat de dutxar-se". Tampoc s'ha habilitat un sistema de traducció simultània del català, sinó que només s'ha ofert la traducció consecutiva, fet que ha provocat que tots els acusats hi renunciïn.

També s'alerta de les imprecisions i de les preguntes que podrien ser "suggestives i / o capcioses" per part de la Fiscalia, i es posa l'accent en què durant l'interrogatori a Josep Rull es van atribuir "expressions inexistents" a un document i a Dolors Bassa "se li va preguntar sobre un suposat correu electrònic que no consta en les actuacions"

.

Finalment, s'adverteix que les parts no coneixen el calendari complet del judici, ni tan sols l'ordre en què es practicarà la prova testifical, "el que dificulta enormement la preparació dels interrogatoris". Com a elements positius, l'informe d'ITW destaca que el Tribunal permeti als acusats asseure's amb les seves respectives defenses un cop acabat l'interrogatori, i que no s'hagi limitat el temps dels interrogatoris, permetent que "s'expressin i responguin àmpliament".



ITW està impulsada per Novact, Irídia, l'Associació Catalana per a la Defensa dels Drets Humans, el Col·lectiu Praga, l'Institut de Drets Humans de Catalunya i l'Observatori del Sistema Penal i Drets Humans de la UB.