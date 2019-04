L'advocat d'Eulàlia Reguant, exdiputada i actual regidora de la CUP a Barcelona, ha presentat un requeriment al nou termini que la sala penal del Tribunal Suprem va fixar el passat 15 d'abril, quan va donar-li un marge de tres dies perquè aclarís si accepta declarar o no com a testimoni al judici del Procés. Tot plegat ho explica Reguant en una carta oberta a Manuel Marchena, on subratlla la seva voluntat de declarar.



L'origen dels fets es remunta al 27 de febrer, quan Reguant, que també és membre del Secretariat Nacional de la CUP, va comparèixer al Tribunal Suprem i va anunciar que no pensava respondre les preguntes de Vox, un partit "d'extrema dreta, masclista i xenòfob". La reacció de Marchena va ser fer-la marxar -com havia fet abans amb el també exdiputat de la CUP Antonio Baños- i advertir-la de les conseqüències penals de la negativa a respondre a l'acusació popular .

A la carta, Reguant reafirma la seva voluntat de declarar i, alhora, que es respectin els seus "drets ètics i morals", és a dir, que no hagi de contestar les preguntes de Vox. En concret, a la missiva afirma que "la meva posició, que no se’m va permetre defensar ja que vaig ser ràpidament expulsada del tribunal, era un exercici d'objecció de consciència que es troba emparat per l'article 418 LECrim [Llei d'Enjudiciament criminal], que estableix que 'ningún testigo podrá ser obligado a declarar acerca de una pregunta cuya contestación pueda perjudicar material o moralmente' (...)".



La dirigent de la CUP subratlla que va negar-se a contestar Vox per "plantejaments ètics i de consciència", però també perquè anys enrere, en una altra causa, el Suprem havia expulsat La Falange quan volia exercir d'acusació popular. "Enlloc de seguir la doctrina d'aquest tribunal (...), Marchena ha decidit protegir l’extrema dreta i vulnerar, de facto, els preceptes ètics i morals d’un sistema democràtic i de garantia de drets", afegeix la regidora.

En el text recalca que "sento la necessitat de declarar davant de tanta mentida i tanta infàmia que escoltem cada dia de judici" i acusa els policies nacionals i guàrdies civils de "menti" davant del tribunal "intentant pintar als votants de l’1-O com una colla de bàrbars". "Sr. Marchena, no és que no vulgui declarar, és que vostè no està garantint les condicions ètiques i polítiques per a que ho pugui fer, que a la pràctica, és el mateix que impedir que declari", conclou Reguant, per a qui, "és aberrant" que Vox es mantingui com a acusació, quan és "una organització que té com a objectiu la negació de drets fonamentals".