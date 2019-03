El fiscal Javier Zaragoza ha posat en dubte aquest dilluns que els ferits de l'1-O efectivament fossin ferits per les càrregues policials documentades en centenars de vídeos, i fins i tot que aquests ferits realment sagnessin com a conseqüència de les lesions causades pels agents. Davant la Sala Penal del Tribunal Suprem, en la desena sessió del judici al Procés català, el fiscal ha preguntat a l'exsecretari d'Estat de Seguretat, José Antonio Nieto, cridat en qualitat de testimoni, si l'ordre d'aturar les càrregues contra els ciutadans que van acudir a col·legis electorals en aquesta jornada va tenir a veure amb les imatges difoses pels mitjans de comunicació que van documentar la virulència d'aquestes càrregues, criticades per l'Organització de les Nacions Unides (ONU) o per Amnistia Internacional.

Així, Saragossa ha deixat anar que en les imatges d'aquest dia apareixen "ferits o persones que semblava que sagnaven o estaven ferides". Nieto responia que "hi havia persones que semblaven ferides", i el president de la Sala, Manuel Marchena, cridava l'atenció al fiscal. Li ha reclamat que no demanés al testimoni "valoracions" sobre les imatges, o sobre "la intensitat o la no intensitat de la violència".



Marchena al·ludia fins i tot a les "valoracions" que va fer "el fiscal sobre l'origen de la sang" dels ferits, per incidir que les imatges "hi són", i seran utilitzades com a prova, si bé no toca ara valorar-les. Menys encara sense exhibir-les. Saragossa acumula crides d'atenció per inocular opinions o valoracions en les seves preguntes des de l'arrencada del judici al Procés català, si bé aquest dilluns el propi Marchena ha arribat a reestructurar i traslladar al testimoni alguna de les seves preguntes. El fiscal fins i tot ha preguntat a Nieto si "hi va haver càrregues policials", l'1-O i el número 2 d'Interior ho ha negat.

El president del Tribunal va ser particularment crític amb l'actuació de Saragossa en l'interrogatori a l'expresident de l'ANC, Jordi Sànchez. Així, va recriminar al representant del Ministeri Públic que mostrés la seva estranyesa davant d'una resposta de Sànchez: "No estem per manifestar estranyesa amb les respostes"; "això per a l'informe, senyor fiscal", va apuntar poc després. "Intentarem evitar les conclusions sobre el que és delictiu o no és delictiu", "Farem preguntes sobre els fets, no incloguin retrets", tancava Marchena