"Jo no vaig participar ni vaig dirigir cap estratègia a la independència, em vaig limitar a complir amb el meu càrrec com a presidenta del Parlament". L'expresidenta de la cambra legislativa catalana Carme Forcadell s'ha esforçat aquest dimarts per desvincular-se del full de ruta independentista l'existència del qual denuncia la Fiscalia en el marc del judici al Procés, a càrrec de la Sala Penal del Tribunal Suprem.



Forcadell, l'última processada en ser interrogada, i davant preguntes de la fiscal Consuelo Madrigal, ha afirmat que tampoc es va involucrar en el programa electoral de Junts pel Sí, la llista amb la qual va concórrer com a "independent" a les eleccions catalanes de setembre de 2015. En la mateixa línia, la també expresidenta de l'ANC fins a aquell mateix any, ha defensat que "en cap moment, cap membre de la Mesa [del Parlament] tenia en la seva voluntat no fer cas dels mandats del Tribunal Constitucional. En cap moment", ha insistit.



Així, Forcadell ha admès haver rebut cinc requeriments del TC en contra de diferents decisions de la cambra, si bé ha argumentat que el debat en un parlament "ha de ser lliure", que la Mesa "sempre" va tenir com a prioritat vetllar pels "drets fonamentals", entre ells "el pluralisme polític, la llibertat d'expressió o la inviolabilitat parlamentària".



"Respecto el Tribunal Constitucional", ha recalcat, per afegir que en els últims anys aquest Tribunal "s'ha polititzat". En el cas concret del Parlament, el que volia el Constitucional era "convertir la Taula en un òrgan censor" per impedir la tramitació d'iniciatives. "No es pot permetre que la censura entri en un Parlament".



En concret, Forcadell ha respost amb aquestes paraules a les actuacions del Constitucional contra la creació d'una comissió sobre el procés constituent.

El Ministeri Públic demana per a ella una pena de 17 anys de presó per un suposat delicte de rebel·lió. Porta a la presó provisional des del 23 de març de 2018.



