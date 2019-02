L'Assemblea Nacional Catalana (ANC) ha anunciat aquest dijous que invertirà fins a 100.000 euros en la internacionalització del judici als líders independentistes i en defensar el dret a l'autodeterminació. En una roda de premsa a la seu de l'entitat, la seva presidenta, Elisenda Paluzie, ha explicat que dels 100.000 euros que s'aportaran per aquest objectiu 25.000 euros procedeixen de donatius efectuats a través de la pàgina web Make a move, nom que s'ha donat a campanya. L'acció es desenvoluparà mitjançant l'adquisició d'espais publicitaris en diferents ciutats europees. En concret, els esforços se centraran a París, Londres, Brussel·les, Berlín, Ginebra i Roma.



Aquesta iniciativa se suma a la convocatòria de concentracions impulsades per l'ANC -o, alternativament, pels Comitès de Defensa de la República (CDR) - en 33 ciutats de tot el món, de les quals algunes ja s'han celebrat i d'altres es faran en dates pròximes, a més de rodes de premsa o col·loquis que s'han fet també a nivell internacional. A més a més, l'ANC ha llançat aquest dijous un videoclip que suposa la continuació d'un altre que va fer públic al gener, també dins la campanya "Make a Move". Es tracta de l'adaptació de la cançó In your eyes, de Peter Gabriel, portada a terme pel cantant Mario Muñoz amb la col·laboració de Joan Baez, Gemma Humet i Lluís Llach i l'assessorament artístic d'Andrea Villamata.

El videoclip d'aquesta cançó -cantada en català, castellà i anglès- alterna imatges que ja van aparèixer en el vídeo musical anterior amb escenes de l'enregistrament de la cançó i altres dels esdeveniments històrics repassats. El vídeo, com ja va fer la seva primera part, apel·la a mobilitzacions històriques pels drets humans com la lluita dels drets de la comunitat LGTBI, contra l'apartheid a Sud-àfrica, a favor del vot de les dones a principis del segle XX o la caiguda del Mur de Berlín, reivindicacions que s'equiparen a l'autodeterminació.

L'ANC ha editat també dos fulletons en els quals insisteix que "l'autodeterminació és un dret, no un delicte" i en els que denuncia que en la causa judicial als dirigents independentistes s'ha incorregut en diverses violacions de drets humans. Entre ells, apunten que s'ha negat l'exercici a l'autodeterminació, que s'ha "abusat" de la presó preventiva, que no s'ha garantit un "judici just" i que s'han violat diversos "drets polítics".

Celebra el veto als pressupostos de l'Estat



Paluzie ha celebrat que ERC i el PDeCAT donessin suport l'esmena a la totalitat al projecte de pressupostos generals de l'Estat (PGE) i contribuïssin a tombar els comptes del Govern de Sánchez. També ha demanat a les dues formacions que actuïn com a "minoria de bloqueig". "No s'entendria estar negociant uns pressupostos com si no hagués passat res, amb presos polítics i acusacions de rebel·lió i sedició i cap avenç en el dret d'autodeterminació", ha assegurat. En cas que el president del Govern, Pedro Sánchez, anunciï un avançament electoral, ha demanat que "el que passi no sigui incoherent amb l'estratègia que cal seguir" des de l'independentisme. "Ens ho hem de guanyar nosaltres i no podem esperar res de l'Estat espanyol. Per tant, aquestes eleccions s'han de jugar en aquesta clau", ha reclamat.