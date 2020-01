El Tribunal Suprem manté les ordres europees de detenció internacional contra l'expresident català Carles Puigdemont i l'exconseller Toni Comín, els dos eurodiputats, alhora que reclama al Parlament Europeu que els retiri la seva immunitat que va entrar en vigor en ser escollits eurodiputats després dels comicis del 26 de maig.



L'instructor de la causa del Procés, Pablo Llarena, ha dictat dues actuacions aquest divendres que impliquen que els dos dirigents de JxCat poden acudir a l'Eurocambra i exercir la seva tasca política, mentre es tramita l'aixecament de la seva immunitat. Al mateix temps, poden viatjar per Europa per acudir a la Cambra europea però si entren a Espanya seran arrestats: el jutge considera que la immunitat no els permet moure's lliurement per l'Estat perquè estan processats pel Suprem abans d'adquirir la seva condició d'eurodiputats, de manera que ratifica l'ordre nacional de detenció.

Llarena aplica així la sentència de Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) sobre el líder d'ERC Oriol Junqueras que va reconèixer la seva immunitat de desplaçament al Parlament Europeu des que va ser proclamat eurodiputat, el 13 de juny passat. Un dia després de quedar vist per a sentència el judici del Procés, pel qual va ser condemnat a 13 anys de presó per sedició i malversació de cabals públics.



En dues actuacions, Llarena respon a la petició de les defenses de Puigdemont i Comín, que havien sol·licitat l'aixecament de les ordres de detenció ja que el Parlament Europeu els ha reconegut el seu mandat com europarlamentaris en aplicació de la sentència del TJUE.



El magistrat estima els recursos de Puigdemont i Comín contra les seves resolucions on no els reconeixia com a eurodiputats. Però acorda mantenir actives les euroordres i comunica a les autoritats belgues que han de deixar sense efecte els terminis d'execució fins que l'Eurocambra decideixi sobre els suplicatoris. Llarena argumenta davant el Parlament Europeu que, perquè s'alci la immunitat, els fets imputats als dos polítics són molt anteriors a la seva elecció i no guarden cap relació amb la seva activitat a l'Eurocambra.

Després de diversos incidents amb les euroordres, i d'encadenar garrotades de la Justícia d'altres països -fonamentalment l'alemanya, que es va negar a extradir per rebel·lió a Puigdemont en no veure aparences de la comissió d'aquest delicte, i només va accedir a fer-ho per malversació - el jutge Llarena ha mantingut actives les ordres nacionals i internacionals de detenció. El passat 2 de gener, la Justícia belga va deixar en suspens el procés d'extradició dels dos polítics, en considerar que gaudeixen d'immunitat com a eurodiputats.



Dilluns 6, i tot i la decisió de la Junta Electoral Central (JEC) al respecte, el Parlament Europeu els va reconèixer la seva condició d'europarlamentaris. Tot, després de la sentència del TJUE sobre la immunitat adquirida amb els seus escons, gràcies al nou gir al cas donat per la defensa de l'exvicepresident Junqueras.

Missatge de Llarena a l'Eurocambra



En un altre ordre de coses, Llarena ha aprofitat les actuacions d'aquest divendres per enviar un missatge a l'Eurocambra: li recorda que el principi de cooperació lleial obliga els Estats membres a adoptar les mesures necessàries per garantir el compliment del Dret de la Unió, i que aquest imposa un deure recíproc de cooperació entre el Parlament i les autoritats judicials nacionals.



La resolució de processament contra Puigdemont i Comín va ser dictada el 21 de març de 2018 i confirmada el 19 de març de 2019, molt abans que tots dos polítics entressin a les llistes de les eleccions europees del passat 26 de maig. Les llistes van ser publicades al BOE l'abril de 2019, si bé posteriorment van haver de ser revisades per la Junta Electoral Central (JEC).

No hi ha 'fumus persecutionis'



Destaca Llarena que no existeix tal intenció de danyar l'activitat política de tots dos diputats perquè l'acció judicial "no es refereix a opinions o vots emesos en l'exercici de les funcions" d'eurodiputats. Tampoc "té cap relació amb les activitats exercides en l'exercici de les seves obligacions parlamentàries, llavors -afegeix- no s'albiren indicis de fumus persecutionis, entesos com a elements de fet que apuntin que el procediment judicial respongui a la intenció de danyar l'activitat política d'un diputat i, per tant, del Parlament Europeu".



És el president del Tribunal Suprem, Carlos Lesmes, qui ha de remetre ara al president del Parlament Europeu, David Sassoli, les actuacions de Llarena per tramitar l'aixecament de la immunitat de Puigdemont i Comín. El jutge del Suprem adjunta a més l'ordre de processament de Puigdemont i Comín, així com la sentència condemnatòria a la cúpula del Procés, dictada per la Sala Penal de l'alt tribunal el 14 d'octubre de 2019. Recorda que els fets atribuïts a tots dos polítics poden ser constitutius dels delictes de sedició i malversació, i que aquests delictes tenen un termini de prescripció més durador que el període per al qual han estat elegits com a càrrecs públics els processats.



A més de reclamar l'anul·lació de les cautelars en contra seva, Puigdemont i Comín van reclamar l'arxivament de la causa i apartar-ne de la mateixa a Llarena. Totes les seves peticions han estat rebutjades pel magistrat.