“És un judici polític”, han dit gairebé totes les persones que han pujat a l’escenari de la plaça Universitat, on ha acabat la manifestació unitària convocada per partits i entitats sobiranistes per rebutjar els judicis al Procés independentista. La marxa ha tornat a demostrar la capacitat de mobilització del sobiranisme, ja que ha reunit unes 200.000 persones, segons el recompte de la Guàrdia Urbana. Com sempre en aquests casos, hi ha una guerra de xifres, perquè l'organització parla de 500.000 persones i la Directa, un mitjà conegut per les seves recomptes en les grans mobilitzacions, les rebaixa a 380.000.



Sota el lema “l’autodeterminació no és un delicte” i entre música i clams de “llibertat”, les entitats organitzadores han demanat la fi dels processos judicials polítics, la llibertat dels presos i les preses, el lliure retorn dels exiliats i les exiliades, el compliment dels drets polítics i socials i el dret a l’autodeterminació. A més, han fet una crida a fer un màxim seguiment de la vaga general del proper dijous, 21 de febrer. L'aturada l'ha convocat la Intersindical-CSC, però compta amb l'adhesió i el suport dels partits independentistes, així com de l'ANC i Òmnium Cultural, entre d'altres. En aquest sentit, Josep Maria Cervera, president de l’AMI, ha apel·lat directament alcaldes i alcaldesses per “posar-se al costat de la ciutadania i facilitar aquesta aturada”.

Convocada per a les 17h, minuts abans la Gran Via de la capital catalana ja estava plena de manifestants en una mobilització que ha culminat poc després de les 18h amb l'inici dels parlaments, que s'han fet a la plaça Universitat. La capçalera de la marxa ha estat integrada per representants del Govern català, com el president, Quim Torra, i el vicepresident, Pere Aragonès, entre d'altres; a més de dirigents dels partits independentistes, els Comuns -com Joan Josep Nuet- i de les entitats convocants, com l'ANC i Òmnium Cultural.



“Sí, senyor Fiscal, som un mur humà ple de dignitat, com la dignitat que tenen els nostres presos polítics davant el Tribunal Suprem”, ha dit Marcel Mauri, el portaveu d’Òmnium Cultural, referint-se a les polèmiques paraules del fiscal del Tribunal Suprem Fidel Cadena. I ha afegit, apel·lant al president del Govern espanyol, Pedro Sánchez: “Encara és a temps d’instar l’advocacia de l’estat a retirar les acusacions, si no ho fa seguirà sent còmplice de VOX”.



El diputat d'ERC al Congrés Gabriel Rufián, que ha pujat a l’escenari amb la portaveu el Govern i dirigent de JxCat, Elsa Artadi; la diputada de la CUP Natàlia Sànchez; i el diputat de Catalunya en Comú Podem Joan Josep Nuet -encausat en la macrocausa contra l'independentisme, i que serà jutjat al TSJC-, amb un clam de “unitat” de fons, ha estat contundent: “és terriblement anòmal que es posin representants polítics en un furgó policial; és terriblement anòmal que hi hagi cinc violadors al carrer –referint-se a La Manada- i nou demòcrates a la presó”. Rufián, que s’ha referit a onze encausats [en el judici del Tribunal Suprem], excloent així Santi Vila, ha reivindicat: “avui no som només poble, avui som un dic contra el feixisme que campa lliurement” i ha conclòs amb un rotund “no passaran”.

Solidaritat des de Madrid



Un dels moments més emocionants del vespre l’ha posat Isaac Pucela, d’Izquierda Castellana, que ha assegurat que “aquests judicis polítics demostren la debilitat de l’Estat” i ha acabat amb “us esperem el dia 16 de març a Madrid”, assegurant que hi haurà milers de persones. Aquell dia, el sobiranisme es mobilitzarà a la capital de l'Estat per rebutjar el judici al Procés. També Jordi Palou, de Novact, ha arrencat aplaudiments en demanar que VOX sigui apartat del judici i “la nul·litat del judici per vulneració dels drets humans”.



Al clam per la unitat que ha rebut a Elsa Artadi, se li ha sumat un altre crit que ha sonat durant tot l’acte: “vaga, vaga, vaga general!”. Artadi ha recalcat: “es pensen que perquè tenen ostatges ens faran callar i ens rendirem, però avui estem més vius que mai” i ha acabat el seu discurs amb un retret a la Unió Europea: “sou una vergonya, Europa hauria de ser un espai de llibertat i de democràcia”.



Elisenda Paluzie, presidenta de l’ANC, també ha parlat del marc internacional recordant el Parlament britànic: “Aquesta setmana hem vist com a Westminster, el president de la Cambra dels Comuns donava una lliçó a les institucions espanyoles quan deia que els diputats de Gales podien debatre sobre la independència”. Paluzie també ha fet un crit subtil a la unitat dels partits independentistes: “No plorem més, treballem, persistim”.



A les diverses pantalles els assistents hi han vist vídeos que recordaven els presos i les preses, vídeos on personatges com els televisius Jair Domínguez i Natza Farré, l'activista Arcadi Oliveras o l'actriu Sílvia Bel acusaven l’Estat espanyol i el procés judicial, vídeos on es cridava a la vaga i a la mobilització. També el cantautor Cesk Freixas ha tocat cançons reivindicatives i ha provocat crits de “visca la terra lliure!”.