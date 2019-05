Òmnium Cultural considera que si el PSC realment aposta per buscar una solució negociada al conflicte polític català d'entrada s'hauria d'implicar en acabar amb les situacions "d'injustícia i repressió" que "no poden continuar". En aquest sentit, el vicepresident i portaveu de l'entitat, Marcel Mauri, ha interpel·lat el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, perquè "insti el govern espanyol a fer que l'Advocacia de l'Estat retiri tots els càrrecs contra els presos polítics". "No podeu permetre que en nom del PSC, els advocats de l'Estat, que depenen exclusivament del Ministeri de Justícia, estiguin acusant el president d'Òmnium [Jordi Cuixart] al costat dels advocats de VOX. Quina vergonya!", ha afegit Mauri.



En un acte celebrat al campus de la Ciutadella de la Universitat Pompeu Fabra, i sota el títol "Les proves prohibides pel Suprem", l'entitat sobiranista ha reclamat al govern espanyol que escolti els resultats electorals del passat diumenge i obri una "via de diàleg sense condicions" amb els catalans. Adreçant-se a Pedro Sánchez, Mauri ha proclamat que "és hora que s’assegui a dialogar amb aquest 80% dels catalans que l’hi demanen solucionar el conflicte per la via democràtica i respectant l’autodeterminació".

En l'acte s'han repassat proves de la defensa de Cuixart que no ha acceptat el Suprem en el judici al Procés que s'hi desenvolupa des de mitjans de febrer. La membre de la junta de l'entitat Clàudia Pujol ha citat testimonis rebutjats, com ara el Síndic de Greuges, Rafael Ribó, el relator especial de Nacions Unides sobre la promoció i protecció del dret a la llibertat d’expressió i opinió, David Kaye, l'expert independent de l’Alt Comissionat de Nacions Unides per als Drets Humans Alfred De Zayas o el relator especial de Nacions Unides sobre la situació dels defensors de drets humans Michel Frost, entre molts altres.



A més a més, el tribunal que presideix Manuel Marchena no ha acceptat tres proves, que són la pericial de Sir Hugh Orde, un informe pericial sobre l’anàlisi dels fets del 20-S i l’1-O en termes d’ordre públic i criteris policials, com a contra prova dels informes policials; l'informe pericial de Sergi Guilloz Pichot sobre repercussió digital de les manifestacions del 20-S, que també és una contra prova dels informes policials; i l'informe pericial de Jaume Guillamet Lloveras sobre la cobertura informativa del referèndum de l’1-O. Finalment, Pujol ha recordat diversos drets vulnerats als presos polítics, com el dret a ser jutjats en català, el fet que el judici es faci a Madrid quan s'hauria de fer a Catalunya, que és on es van produir els fets o la prohibició de poder exhibir proves i vídeos al moment, quan tens el testimoni allà davant per poder contradir-lo.