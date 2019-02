La declaració unilateral d'independència (DUI) del Parlament de Catalunya "no va ser simbòlica", com han mantingut tots els acusats en el judici al Procés, "per això apliquem el 155". Soraya Sáenz de Santamaría va ser l'encarregada de canalitzar la situació a Catalunya per part del Govern de Mariano Rajoy, però a més es va veure derrotada per Pablo Casado en la seva carrera cap a la presidència del Partit Popular, amb l'esmena de l'actual líder del PP a la seva gestió a Catalunya.



L'exvicepresidenta del Govern estatal, que ha anat adoptant un to cada vegada més incisiu però tranquil, similar al que va fer servir en els seus temps com a portaveu parlamentària del PP o de l'Executiu, s'ha despatxat a gust aquest dimecres en la seva compareixença com a testimoni davant del Tribunal Suprem: ha defensat la seva gestió i ha recordat als que avui opinen sobre la seva aplicació de l'article 155 de la Constitució a Catalunya, un sac en el qual pot ficar-se al propi Casado, que "a toro passat" és fàcil donar lliçons, però també ha rebatut els arguments del partit ultradretà Vox, que la interrogava com a acusació popular, al que també ha llançat alguns dards.



Santamaría ha reconegut que, en el marc de l'anomenada Operació Diàleg, va mantenir tres reunions amb l'exvicepresident de la Generalitat Oriol Junqueras, avui processat i en presó preventiva des de novembre de 2017, i que sempre va rebutjar la proposta de convocatòria d'un referèndum d' autodeterminació, en estar aquesta "fora de la Constitució". "Cap Govern pot disposar de la sobirania nacional, és que no li correspon".



A més, l'exvicepresidenta del Govern ha defensat que era "molt més oportú" aplicar el 155 a Catalunya, a declarar l'estat de setge o d'alarma, que impliquen suprimir drets fonamentals. "Era molt més oportú actuar contra els que havien incomplert greument la Constitució que perjudicar els ciutadans de Catalunya per preservar la seva convivència", ha reblat.

Alineada amb la Fiscalia: la violència de l'1-O és culpa del Govern



D'altra banda, Santamaría s'ha mostrat totalment alineada amb les tesis de la suposada violència que la Fiscalia s'aprecia en el Procés. Ha defensat a capa i espasa les actuacions de policies i guàrdies civils l'1-O, tot i la virulència de les càrregues policials d'aquell dia, i ha assenyalat com a culpable d'aquesta violència el Govern.



En la protesta del 20 de setembre davant de la Conselleria d'Economia de la Generalitat i en els dies previs, hi hauria hagut un "assetjament massiu generalitzat i sistemàtic" als agents. Fins i tot ha retret al Govern que mantingués la seva "estratègia concertada" cap a la independència, malgrat que "la violència del 20-S" es podia repetir.

