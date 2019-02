Puja la tensió al judici al procés. L'exconseller de Presidència de la Generalitat de Catalunya, Jordi Turull, processat en la causa que enjudicia des de dimarts passat el Tribunal Suprem, ha criticat aquest dimarts a la Fiscalia, per "alguna expressió en to acusatori" que, al seu judici, suposa "una autèntica falta de respecte" als ciutadans catalans". "La gent, sigui independentista o no, d'esquerres o de dretes, la gent té criteri".

Turull: "Per una interlocutòria que no mereix reprovació penal fa un any que sóc a la presó. I després se'ns diu que no estem perseguits per les nostres idees"

"Els ciutadans de Catalunya no són ovelles ni són gent militaritzada", sostenia Turull a l'inici de l'interrogatori per part de Jaime Moreno, representant del Ministeri Públic. L'exconseller, al qual la Fiscalia acusa d'un suposat delicte de rebel·lió pel qual s'enfronta a una petició de 16 anys de presó [aquí totes les penes], ha defensat que el "moviment independentista" parteix de la base social i després, són els partits i entitats els qui li donen "sortida política", "pacífica i democràtica".



En aquest sentit, Rull ha assegurat que l'"única concertació" que es va produir a Catalunya és la que va reunir 4.000 associacions i altres entitats per aconseguir un referèndum d'independència "pactat" amb el Govern central, negant així que existís un pla per declarar unilateralment la independència: "Fins a l'últim minut vam intentar que fos pactat"; "L'estratègia que es va portar", ha dit, va ser "la d'asseure's a parlar", perquè a Catalunya "la paraula resignació no existeix en el diccionari polític".



I, com va fer dijous passat Oriol Junqueras, exvicepresident de la Generalitat i primer dels 12 processaments a declarar, l'extitular de Presidència ha denunciat el caràcter polític d'aquest judici: "Per una interlocutòria [del Tribunal Constitucional] que no mereix retret penal fa un any que sóc a presó". "I després se'ns diu que no estem perseguits per les nostres idees", ha assegurat.

"Els catalans no som ovelles ni som gent militaritzada"

Es referia així a l'"única" resolució del Constitucional contra el full de ruta sobiranista que li va ser "notificada", i restava importància a aquesta notificació. "El Govern d'Espanya incompleix totes les sentències del Constitucional i aquí no passa res", argumentava, insistint que l'Executiu de Mariano Rajoy hauria ignorat al Constitucional "fins a 25 vegades". "Posar-te el vestit de constitucionalista és una ganga, perquè et permet incomplir la Constitució quan et doni la gana", esgrimia. En el cas concret de la convocatòria del referèndum, Turull ha argumentat que van prendre una decisió "ponderada", un "equilibri entre complir la llei i amb els ciutadans".



Rull ha estat fins ara el més contundent en les seves respostes al Ministeri Públic, i això ja era evident a la primera hora d'interrogatori. El president de la Sala, Manuel Marchena, l'ha interromput en dues ocasions per exigir-li que no fes "judicis de valor" i es limités a respondre les preguntes del fiscal Moreno.



A més, i com han fet altres acusats, Rull ha negat la "violència" que la Fiscalia aprecia en el procés. Ha incidit que la convocatòria de referèndum va ser "despenalitzada" el 2005, i en què "votar mai pot ser un il·lícit en una democràcia".

Nega la malversació: "No es va gastar ni un euro l'1-O"



D'altra banda, l'exconseller ha assegurat que "no es va gastar ni un euro en el referèndum" de l'1 d'octubre de 2017, negant així la comissió d'un suposat delicte de malversació. Recordava també que ell va prendre possessió de la seva cartera el 14 de juliol, si bé pel que se li va notificar tampoc es van destinar fons públics a la consulta amb anterioritat.



Turull també ha asseverat que al Govern mai "li va passar pel cap" que els Mossos d'Esquadra no complirien amb les resolucions judicials. El fiscal Moreno preguntava per aquesta qüestió en al·lusió a les anotacions de l'agenda Moleskine de l'exnúmero dos de Junqueras, Josep María Jové, apuntant que els Mossos no complirien amb aquestes ordres. "No és cert", sostenia, per després al·ludir al fet que en la seva pròpia agenda també hi ha "anotacions que poden ser reflexions personals".



En aquest punt, el lletrat que defensa a Junqueras, Andreu Van den Eynde, ha intentat intervenir, si bé Marchena li ho ha impedit. Van den Eynde ha respost demanant que consti la seva protesta. Al seu torn, l'advocat de Turull, Jordi Pina, ha reclamat que s'exhibeixin els corresponents documents quan es qüestioni al seu defensat sobre aquest tema. I tot quan només havien transcorregut 45 minuts d'interrogatori.



(Hi haurà ampliació)